На Львівщині планують відреставрувати два храми зі списку ЮНЕСКО

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Ірина Маймур
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У Львівській області планують відреставрувати два дерев’яні храми Карпатського регіону, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомила директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Олена Василько.

Йдеться про церкву Святого Духа в селі Потеличі й церкву Собору Пресвятої Богородиці в селі Матків.

Нещодавно фахівці Національного інституту польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» оглянули розписи та конструктивні елементи церкви в Потеличах, щоб оцінити їхній стан і запропонувати найкращі рішення для реставрації.

Для реставрації святинь влада наразі шукає різні можливості, зокрема й за кордоном.

«Надіємось, що спільними зусиллями вдасться зберегти унікальні пам’ятки, які є надбанням не лише України та Польщі, але всього цивілізованого світу», — зазначила Олена Василько.

Загалом на території Львівщини є чотири із 16 дерев’яних церков Карпатського регіону, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Раніше ми писали, що на Львівщині на гроші німецького інвестора реставрують палац Гредлів.

Фото: Вікіпедія/Андрій Банний; Вікіпедія/Haidama

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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