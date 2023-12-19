В українських кінотеатрах покажуть архівні мультфільми Довженко-Центру: коли та де

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Ірина Маймур
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У грудні в українських кінотеатрах покажуть вісім архівних короткометражних мультфільмів Довженко-Центру. Їх оцифрували в кінолабораторії протягом 2021-2023 років.

Анімації об’єднали в добірку «Зима і казка». Це роботи студії «Укранімафільм» та Творчого об’єднання художньої мультиплікації при «Київнаукфільмі».

Які анімації покажуть:

  • Осінній вальс (1989, реж. Юрій Скирда);
  • Жили собі думки (1983, реж. Володимир Гончаров);
  • Як їжачок та Ведмежа міняли небо (1985, реж. Наталія Марченкова);
  • Коза-Дереза (1995, реж. Ірина Смирнова);
  • Казка про білу крижинку (1974, реж. Євген Сивокінь);
  • Як козаки в хокей грали (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко);
  • Рукавичка (1996, реж. Наталія Марченкова);
  • Повертайся, Капітошко! (1989, реж. Борис Храневич).

Анімаційну добірку показуватимуть з 21 до 27 грудня у мережі Планета Кіно в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та Сумах.

Придбати квитки на київські покази можна за посиланням.

Раніше ми писали про найкращі фільми 2023 року за версією Європейської кіноакадемії.

Фото: Довженко-Центр

Плануєте сходити на покази?
Опубліковано: 19 грудня 2023
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