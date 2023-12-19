В українських кінотеатрах покажуть архівні мультфільми Довженко-Центру: коли та де

У грудні в українських кінотеатрах покажуть вісім архівних короткометражних мультфільмів Довженко-Центру. Їх оцифрували в кінолабораторії протягом 2021-2023 років.
Анімації об’єднали в добірку «Зима і казка». Це роботи студії «Укранімафільм» та Творчого об’єднання художньої мультиплікації при «Київнаукфільмі».
Які анімації покажуть:
Анімаційну добірку показуватимуть з 21 до 27 грудня у мережі Планета Кіно в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та Сумах.
Придбати квитки на київські покази можна за посиланням.
Раніше ми писали про найкращі фільми 2023 року за версією Європейської кіноакадемії.
Фото: Довженко-Центр