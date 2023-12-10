Дивіться список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії

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Наталія Габрух
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На церемонії вручення European Film Awards, що відбулася у Берліні, Європейська кіноакадемія назвала переможців за 2023 рік. Французький трилер «Анатомія падіння» отримав звання найкращого європейського фільму року.

Фільм розповідає історію письменниці, яка намагається довести в суді, що не винна в смерті свого чоловіка. «Анатомія падіння» з'явиться в українських кінотеатрах 14 грудня.

Жюстін Тріє, режисерка фільму «Анатомія падіння», була удостоєна нагороди за найкращу режисуру та сценарій, створений спільно з Артуром Арарі. Сандра Гюллер, яка зіграла головну жіночу роль у цьому фільмі, отримала нагороду як найкраща європейська актриса року. «Анатомія падіння»також виборола приз за найкращий монтаж та здобула Європейську університетську кінопремію.

Інші переможці Європейської кінопремії:

  • Найкращий європейський фільм для юної аудиторії – «Забіяка» Велика Британія);
  • Приз FIPRESCI за європейське відкриття року – «Як зайнятися сексом (Велика Британія, Греція);
  • Найкращий європейський документальний фільм – «Сестринство лазні по-чорному» (Естонія, Франція, Ісландія);
  • Найкращий європейський анімаційний фільм – «Мрії роботів» (Іспанія, Франція);
  • Найкращий європейський короткометражний фільм – «Важко працювати» (Австрія);
  • Найкращий європейський актор – Мадс Міккельсен («Бастард»);
  • Найкращий європейський оператор – Расмус Відебек («Бастард»);
  • Найкраща європейська художниця-постановниця – Еміта Фріґато («Химера»);
  • Найкраща європейська художниця з костюмів – Кікі Іландер («Бастард»);
  • Найкращі європейські грим і зачіски – Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Девід Марті, Монці Рібе («Снігова спільнота»);
  • Найкращий європейський композитор – Маркус Біндер («Нуль калорій»);
  • Найкращі європейські звукорежисери – Джонні Берн, Тарн Віллерс («Зона інтересів»);
  • Найкращі європейські візуальні ефекти – Фелікс Берхес, Лаура Педро («Снігова спільнота»);

Фільм «Ля Палісіада» українського режисера Філіпа Сотниченка, номінований на нагороду Європейської кіноакадемії в категорії «Відкриття року – приз FIPRESCI», не отримав перемоги.

Три українські стрічки також позмагалися за перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм»: «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, «Звідки куди» Мачека Хамели і копродукційний фільм «Батьківщина» Ханни Бадзяки й Александера Міхалковіча, знятий у співпраці зі Швецією та Норвегією.

Раніше ми писали, що українські фільми «Памфір» та «20 днів у Маріуполі» перемогли на кінофестивалі в США.

Фото: Giorgio Trovato/Unsplash.

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Опубліковано: 10 грудня 2023
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