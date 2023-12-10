Дивіться список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії

На церемонії вручення European Film Awards, що відбулася у Берліні, Європейська кіноакадемія назвала переможців за 2023 рік. Французький трилер «Анатомія падіння» отримав звання найкращого європейського фільму року.
Фільм розповідає історію письменниці, яка намагається довести в суді, що не винна в смерті свого чоловіка. «Анатомія падіння» з'явиться в українських кінотеатрах 14 грудня.
Жюстін Тріє, режисерка фільму «Анатомія падіння», була удостоєна нагороди за найкращу режисуру та сценарій, створений спільно з Артуром Арарі. Сандра Гюллер, яка зіграла головну жіночу роль у цьому фільмі, отримала нагороду як найкраща європейська актриса року. «Анатомія падіння»також виборола приз за найкращий монтаж та здобула Європейську університетську кінопремію.
Інші переможці Європейської кінопремії:
Фільм «Ля Палісіада» українського режисера Філіпа Сотниченка, номінований на нагороду Європейської кіноакадемії в категорії «Відкриття року – приз FIPRESCI», не отримав перемоги.
Три українські стрічки також позмагалися за перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм»: «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, «Звідки куди» Мачека Хамели і копродукційний фільм «Батьківщина» Ханни Бадзяки й Александера Міхалковіча, знятий у співпраці зі Швецією та Норвегією.
Раніше ми писали, що українські фільми «Памфір» та «20 днів у Маріуполі» перемогли на кінофестивалі в США.
Фото: Giorgio Trovato/Unsplash.