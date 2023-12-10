Дивіться список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії

На церемонії вручення European Film Awards, що відбулася у Берліні, Європейська кіноакадемія назвала переможців за 2023 рік. Французький трилер «Анатомія падіння» отримав звання найкращого європейського фільму року.

Фільм розповідає історію письменниці, яка намагається довести в суді, що не винна в смерті свого чоловіка. «Анатомія падіння» з'явиться в українських кінотеатрах 14 грудня.

Жюстін Тріє, режисерка фільму «Анатомія падіння», була удостоєна нагороди за найкращу режисуру та сценарій, створений спільно з Артуром Арарі. Сандра Гюллер, яка зіграла головну жіночу роль у цьому фільмі, отримала нагороду як найкраща європейська актриса року. «Анатомія падіння»також виборола приз за найкращий монтаж та здобула Європейську університетську кінопремію.

Інші переможці Європейської кінопремії:

Найкращий європейський фільм для юної аудиторії – «Забіяка» Велика Британія);

Приз FIPRESCI за європейське відкриття року – «Як зайнятися сексом (Велика Британія, Греція);

Найкращий європейський документальний фільм – «Сестринство лазні по-чорному» (Естонія, Франція, Ісландія);

Найкращий європейський анімаційний фільм – «Мрії роботів» (Іспанія, Франція);

Найкращий європейський короткометражний фільм – «Важко працювати» (Австрія);

Найкращий європейський актор – Мадс Міккельсен («Бастард»);

Найкращий європейський оператор – Расмус Відебек («Бастард»);

Найкраща європейська художниця-постановниця – Еміта Фріґато («Химера»);

Найкраща європейська художниця з костюмів – Кікі Іландер («Бастард»);

Найкращі європейські грим і зачіски – Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Девід Марті, Монці Рібе («Снігова спільнота»);

Найкращий європейський композитор – Маркус Біндер («Нуль калорій»);

Найкращі європейські звукорежисери – Джонні Берн, Тарн Віллерс («Зона інтересів»);

Найкращі європейські візуальні ефекти – Фелікс Берхес, Лаура Педро («Снігова спільнота»);

Фільм «Ля Палісіада» українського режисера Філіпа Сотниченка, номінований на нагороду Європейської кіноакадемії в категорії «Відкриття року – приз FIPRESCI», не отримав перемоги.

Три українські стрічки також позмагалися за перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм»: «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, «Звідки куди» Мачека Хамели і копродукційний фільм «Батьківщина» Ханни Бадзяки й Александера Міхалковіча, знятий у співпраці зі Швецією та Норвегією.

Раніше ми писали, що українські фільми «Памфір» та «20 днів у Маріуполі» перемогли на кінофестивалі в США.