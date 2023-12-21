В Україні легалізували медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів.

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій і науковій діяльності.

Розповсюдження рекреаційної марихуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином, що його буде розслідувати поліція відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, що отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати надходження рослин до пацієнтів.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя зазначила, що після першого читання законопроєкт був суттєво доопрацьований – до нього було подано майже 900 правок, з яких враховано більш як 100.

Тепер законопроєкт має підписати Володимир Зеленський. Після підписання президентом закон набуде чинності через 6 місяців після його оприлюднення.

Раніше ми писали, що вийшло друком перше видання коміксу «Містер Травчик» на підтримку медичного канабісу.

Фото: Harvard Health