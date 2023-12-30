На Русанівських Садах зроблять тунель під залізницею, щоб Подільський міст виходив на Троєщину

На Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєшину.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, пише "Економічна правда".

Підрядні компанії готуються зробити прокол в насипу залізниці між Русанівськими Садами і Райдужним масивом, щоб пустити рух транспорту з Подільського мостового переходу в напрямку вулиці Оноре де Бальзака.

Тимчасова дорога з естакади мостового переходу виходитиме в новий тунель під залізничним полотном Київського вузла, яким їздить Kyiv City Express.

Міська влада обіцяє влаштувати транспортний хаб біля зупинки трамвая "Троєщина-2". Це дозволить сполучити громадським транспортом Поділ з Троєщиною і Вигурівщиною альтернативним маршрутом. В разі будівництва нової дороги вздовж трамвайних колій до проспекту Романа Шухевича сполучення між Подолом і Троєщиною буде прямим, без необхідності пересадки на трамвай.

Раніше ми писали, що рух Подільсько-Воскресенським мостом відкрили для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусу.

За словами Кличка, будівництво цього мостового переходу продовжується. Далі планується завершити роботи для забезпечення проїзду на вулицю Бальзака, а також здійснити ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової планють завершити наступного року.

Фото: з Youtube-каналу Come sail away