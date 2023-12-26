У застосунку «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву

Застосунок «Київ Цифровий» оновив мапу укриттів, додавши до неї пункти обігріву, де можна зарядити гаджети в період блекаутів, під’єднатися до інтернету та зігрітися.

Тепер цей сервіс називається Мапа стійкості, повідомляють в КМДА.

«В оновленому розділі ви можете не тільки знайти найближче укриття і прокласти до нього маршрут, а й обрати найближчий пункт обігріву. Також карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь, коли є інтернет», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оновлену мапу можна знайти в застосунку «Київ Цифровий» таким чином: розділ «Більше сервісів» (К) — «Безпека» — «Мапа стійкості».

Окрім цього, розробники нагадали про можливість отримання сповіщень від ДТЕК про стабілізаційні відключення електропостачання. Завдяки цій інтеграції, користувачі будуть поінформовані щодо стабілізаційних відключень електроенергії за адресою, яку вони додадуть для отримання сповіщень.

Також у налаштуваннях застосунку «Київ Цифровий» можна підключити «Нагадування о 19:00 про економію електроенергії», що сповістить про необхідність вимкнути зайві гаджети.

Раніше ми писали, що «Київ Цифровий» презентував онлайн-виставки та аудіогіди київськими музеями.

Фото: Главком