Український фільм «Степне» отримав нагороду кінофестивалю у Трієсті

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Наталія Габрух
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Перший повнометражний фільм Марини Вроди «Степне» отримав відзнаку «Приз глядацьких симпатій» на 35-му Міжнародному кінофестивалі в Трієсті (Італія).

Про це повідомляють на сайті кінофестивалю.

«Фільм режисера-дебютанта особливо вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя країни, що зникає, болю та зниклих надій, переданих водночас із солодкістю та автентичністю», — йдеться на сайті фестивалю.

Фільм «Степне» розповідає історію кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою, яка знаходиться при смерті.

Головні ролі у фільмі виконали Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов і Радмила Щеголева. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та знято спільно з Німеччиною, Польщею і Словаччиною.

Раніше ми писали, що українська стрічка «Порцелянова війна» отримала гран-прі на кінофестивалі Sundance.

Фото: Міжнародний кінофестиваль в Трієсті

Плануєте переглянути фільм «Степне»?
Опубліковано: 31 січня 2024
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