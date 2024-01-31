Український фільм «Степне» отримав нагороду кінофестивалю у Трієсті

Перший повнометражний фільм Марини Вроди «Степне» отримав відзнаку «Приз глядацьких симпатій» на 35-му Міжнародному кінофестивалі в Трієсті (Італія).

Про це повідомляють на сайті кінофестивалю.

«Фільм режисера-дебютанта особливо вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя країни, що зникає, болю та зниклих надій, переданих водночас із солодкістю та автентичністю», — йдеться на сайті фестивалю.

Фільм «Степне» розповідає історію кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою, яка знаходиться при смерті.

Головні ролі у фільмі виконали Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов і Радмила Щеголева. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та знято спільно з Німеччиною, Польщею і Словаччиною.

Раніше ми писали, що українська стрічка «Порцелянова війна» отримала гран-прі на кінофестивалі Sundance.

Фото: Міжнародний кінофестиваль в Трієсті