Стало відомо, коли костел Святого Миколая передадуть релігійній громаді

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Валерія Гуржий
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Костел Святого Миколая у Києві передадуть релігійній громаді Римо-католицької церкви до 1 травня 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповіді на петицію.

"Міністерство культури та інформаційної політики і релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку в постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року", — зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі розглядається питання перенесення "Будинку музики" з костелу до приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок. Але є один нюанс — на комплекс будівель Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1 суд наклав арешти.

Нагадаємо, петиція про передачу київського костелу святого Миколая релігійній громаді Римо-католицької церкви набрала необхідну кількість голосів для розгляду урядом.

1 червня 2022 року, відповідно до Меморандуму підписаного між Міністерством культури та інформаційної політики та парафією, костел св. Миколая мали передати римо-католикам. У липні в Мінкульті повідомили, що не встигли зробити передачу через повномасштабну війну й завершать готувати відповідні документи до кінця 2023 року. Процес триває так довго через юридичні моменти: указ президента від 1995 року забороняє органам виконавчої влади передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

До того ж Міністерство культури та інформаційної політики та місто мають надати Будинку музики іншу рівноцінну споруду, однак вони досі не знайшли відповідне приміщення. Серед імовірних будівель йшлося про Жовтневий палац, але там відсутній орган.

Раніше ми писали, що у Києві продовжує руйнуватися костел святого Миколая: чому затримують реставрацію.

Фото: «Моя Україна»

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Опубліковано: 02 лютого 2024
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