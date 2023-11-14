Магазин H&M відкриється у ТРЦ River Mall 16 листопада

190
Наталія Габрух
share share

16 листопада у київському ТРЦ River Mall відкриється магазин H&M. Про це повідомляється на офіційному сайті ТРЦ.

Також відомо, що найближчими тижнями запрацюють магазини в торгівельних центрах SkyMall і Dream Town.

Раніше ми писали, що магазини H&M відкрилися у столичних ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".

Також було відомо, що магазини H&M запрацюють в Україні наприкінці листопада — на початку грудня.

Вони мають почати роботу у столичних ТРЦ Retroville, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

Фото: H&M.

Опубліковано: 14 листопада 2023
share share
Замовник будівництва заперечує, що веде роботи у Солом’янському ландшафтному парку Замовник будівництва заперечує, що веде роботи у Солом’янському ландшафтному парку На Подолі реставрують історичну вивіску "Перукарня" На Подолі реставрують історичну вивіску "Перукарня" На лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м² На лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м² В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення дронів-камікадзе В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення дронів-камікадзе Біля «Будинку з комахами» відновили будівельні роботи попри заборонні приписи Біля «Будинку з комахами» відновили будівельні роботи попри заборонні приписи У Києві демонтують кіоск із фалафелем від Іяда на мусульманському ринку У Києві демонтують кіоск із фалафелем від Іяда на мусульманському ринку Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил У Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва У Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.