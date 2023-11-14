Магазин H&M відкриється у ТРЦ River Mall 16 листопада

16 листопада у київському ТРЦ River Mall відкриється магазин H&M. Про це повідомляється на офіційному сайті ТРЦ.

Також відомо, що найближчими тижнями запрацюють магазини в торгівельних центрах SkyMall і Dream Town.

Раніше ми писали, що магазини H&M відкрилися у столичних ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".

Також було відомо, що магазини H&M запрацюють в Україні наприкінці листопада — на початку грудня.

Вони мають почати роботу у столичних ТРЦ Retroville, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

Фото: H&M.