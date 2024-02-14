Українські ілюстратори створили листівки любові до ЗСУ. Зібрані кошти підуть на FPV-дрони

Українські ілюстратори створили лімітовану серію листівок для ЗСУ, щоб зібрати 100 тисяч гривень на FPV-дрони.

Це продовження проєкту “Пошта любові до ЗСУ”, який провели минулоріч.

Ціна поштівки – 100 гривень. Кожен покупець отримає у подарунок стикерпак з елементами поштівок.

Придбати листівку можна на сайті або в одному з магазинів “Техно Їжак”. На точках продажу обладнали спеціальні поштові скриньки, куди кожен охочий може покласти свій лист до ЗСУ. Поштівки надішлють захисникам на різні напрямки фронту.

Цьогоріч авторками листівок стали Анна Сарвіра, Марія Ектова, Христина Вершина, Олександра Шипілова та Женя Олійник.

Проєкт триватиме до 8 березня.

Раніше ми писали, що до Дня закоханих “Сільпо” перетворили вітрини та фасади двох супермаркетів на валентинки.

Фото: “Пошта любові до ЗСУ”