До Дня закоханих “Сільпо” перетворили вітрини та фасади двох супермаркетів на валентинки

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Наталія Габрух
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Мережа “Сільпо” до Дня закоханих перетворила вітрини та фасади супермаркетів в Дніпрі та Одесі на валентинки.

У Дніпрі в одній з вітрин зображена коза, яка поїдаючи цукерки друкує своїми копитами любовні листи. В іншій вітрині Ангел — мати-мисливиця, наповнила кошики солодкою здобиччю, щоб ділитися нею, як і своєю любовʼю, зі своїми дітьми. Вона — втілення сили та краси жінки.

В Одесі пряникові чоловічки приміряли на себе роль чарівних купідонів. Козлик надсилає поцілуйчики усім перехожим, а справжній вир почуттів, який немає чіткої форми чи картинки, знайшов втілення в ікебані. В іншій з вітрин на столі поета коїться справжній творчий безлад, де з кожним листом, присвяченим коханню, поет намагається дійти до ідеалу, але потрапляє у замкнуте коло творчості. На щастя, у нього є шоколад та тортики для натхнення.

Артвітрини створені разом із артгрупою KOSA Art Group та “Майстернею чудес”. Магазин у Дніпрі знаходиться за адресою вулиця Андрія Фабра, 7, а “Сільпо” в Одесі розташований на вулиці Єврейській, 50/1.

Раніше ми писали, що до Дня святого Валентина “Сільпо” запустили оновлений сайт гастрономічних знайомств.

Фото: “Сільпо”

А вам подобаються такі дизайни вітрин “Сільпо”?
Опубліковано: 14 лютого 2024
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