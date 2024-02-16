“Укрзалізниця” запустила ще один модернізований потяг: із пандусами та місцями для людей з інвалідністю

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Ірина Маймур
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"Укрзалізниця" модернізувала дизель-поїзд ДР1А № 329, побудований у 1996 році. З 15 лютого він почав курсувати на маршруті Коростень — Житомир — Вінниця.

Про повідомляє пресслужба перевізника.

Поїзд модернізували на власних потужностях УЗ. Рухомий склад оновили з урахуванням усіх стандартів, зокрема вимог до інклюзивності.

Потяг має чотири вагони, 324 посадкові місця ІІІ класу та вісім додаткових місць для маломобільних груп населення.

Головні вагони поїзда обладнали пандусами та місцями для людей на кріслах колісних, спеціальними санвузлами та кнопками виклику поїзної бригади. Також тут є кріплення для перевезення велосипедів, стелажі та полиці для багажу, порти Type-C і USB для зарядки гаджетів, сповивальні столики у вбиральнях, маршрутні покажчики та інформаційні екрани.

Зі станції Коростень регіональний поїзд № 887/888 Коростень — Вінниця вирушатиме о 08:05, у Житомирі зупинятиметься о 09:33, прибуватиме на кінцеву зупинку об 11:53.

Зворотно регіональний поїзд № 889/890 Вінниця — Коростень вирушатиме зі станції Вінниця о 14:00, у Житомирі зупинятиметься о 16:13 та прибуватиме до Коростеня о 17:47. Окрім того, поїзд робитиме зупинки на станціях Нова Борова, Горбаші, Бердичів, Козятин І, Калинівка І.

Квитки на поїзди можна придбати у чатботі Укрзалізниці, у касах вокзалів та станцій, безпосередньо у кондукторів.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками.

Фото: УЗ; Олександр Шевченко

Як вам модернізований потяг?
Опубліковано: 16 лютого 2024
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