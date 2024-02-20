Петиція з проханням дозволити перевозити собак в метро набрала потрібну кількість підписів
Петиція киян з проханням дозволити перевезення собак в метро набрала 6 тисяч необхідних підписів.
Тепер петицію має розглянути міська влада.
Нагадаємо, що на початку лютого на сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.
Наразі у столичному метрополітені дозволено перевозити лише лише птахів і дрібних тварин у клітках. У іншому ж громадському транспорті дозволяють перевозити собак за наявності повідця та намордника.
Авторка петиції просить дозволити проїзд із собаками в метро, за умов дотримання безпеки та санітарних норм для оточуючих громадян.
Раніше ми писали, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 20 лютого 2024