Петиція з проханням дозволити перевозити собак в метро набрала потрібну кількість підписів

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Наталія Габрух
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Петиція киян з проханням дозволити перевезення собак в метро набрала 6 тисяч необхідних підписів.

Тепер петицію має розглянути міська влада.

Нагадаємо, що на початку лютого на сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.

Наразі у столичному метрополітені дозволено перевозити лише лише птахів і дрібних тварин у клітках. У іншому ж громадському транспорті дозволяють перевозити собак за наявності повідця та намордника.

Авторка петиції просить дозволити проїзд із собаками в метро, за умов дотримання безпеки та санітарних норм для оточуючих громадян.

Раніше ми писали, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття.

Фото: з відкритих джерел

Як гадаєте, чи варто дозволити перевезення собак в метро?
Опубліковано: 20 лютого 2024
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