Цього року на Троєщині планують облаштувати декілька великих укриттів

На Троєщині цього року планують обладнати декілька великих укриттів та побудувати нові укриття у чотирьох закладах освіти.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, пише "Вечірній Київ".

За її словами, у Деснянському районі взагалі фактично немає підвальних приміщень у житлових будинках, які можуть бути придатними для укриттів через те, що район будувався на пісках. Тому під час повітряних тривог і вдень, і в ночі деснянці можуть користуватися укриттями у закладах освіти.

Окрім будівництва нових укриттів на Троєщині планується робота над створенням безбар’єрного середовища – реконструкція вхідних груп, прибудова пандусів та ремонт ліфтів.

Раніше ми писали, що у Солом'янському районі Києва ГО “Fight For Right” облаштувала укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир