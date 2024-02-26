Цього року на Троєщині планують облаштувати декілька великих укриттів

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Валерія Гуржий
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На Троєщині цього року планують обладнати декілька великих укриттів та побудувати нові укриття у чотирьох закладах освіти.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, пише "Вечірній Київ".

За її словами, у Деснянському районі взагалі фактично немає підвальних приміщень у житлових будинках, які можуть бути придатними для укриттів через те, що район будувався на пісках. Тому під час повітряних тривог і вдень, і в ночі деснянці можуть користуватися укриттями у закладах освіти.

Окрім будівництва нових укриттів на Троєщині планується робота над створенням безбар’єрного середовища – реконструкція вхідних груп, прибудова пандусів та ремонт ліфтів.

Раніше ми писали, що у Солом'янському районі Києва ГО “Fight For Right” облаштувала укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

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Опубліковано: 26 лютого 2024
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