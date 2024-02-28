Глава Мінцифри Федоров анонсував електронні суди: які функції будуть доступні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск електронного суду, який спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ.

Про це Михайло Федоров повідомив у соцмережах.

Частина сервісів буде в онлайні, а частина в застосунку “Дія”.

“Зараз трансформуємо єдину інформаційну систему. Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду”, — написав Михайло Федоров.

Паралельно відомство працює над електронним виконавчим документом у “Дії” — це рішення суду, яке треба виконати примусово.

“Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в “Дії”, — зазначив Федоров.

Він підкреслив, що користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.

Частина судових сервісів вже доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр. Також послуги в “Дії”: судові сповіщення, рішення та штрафи.

Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:

звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок;

отримувати судові рішення в електронній формі;

сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави;

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

Раніше ми писали, що свідоцтва та дипломи про освіту невдовзі з’являться в “Дії” .

Фото: з відкритих джерел