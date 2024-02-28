Свідоцтва та дипломи про освіту невдовзі з’являться в “Дії”

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Ірина Маймур
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Невдовзі в застосунку “Дія” з’являться освітні документи, зокрема свідоцтво про загальну середню освіту та вищу освіту.

Про це сервіс державних послуг повідомив у Telegram.

Також у застосунку можна буде зареєструватися на вступ до закладу вищої освіти та влаштуватися на роботу.

Перед тим, як ввести послугу, у “Дії” проведуть її бета-тестування. До нього просили доєднатися громадян України, яким виповнилося 14 років і які мають верифікований податковий номер. Наразі “Дія” вже набрала потрібну кількість учасників тестування.

Раніше ми писали, що в “Дії” з’явилася онлайн-мапа укриттів і можливість повідомити про їхній стан.

Фото: drohobych-rda.gov.ua

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Опубліковано: 28 лютого 2024
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