Свідоцтва та дипломи про освіту невдовзі з’являться в “Дії”
Невдовзі в застосунку “Дія” з’являться освітні документи, зокрема свідоцтво про загальну середню освіту та вищу освіту.
Про це сервіс державних послуг повідомив у Telegram.
Також у застосунку можна буде зареєструватися на вступ до закладу вищої освіти та влаштуватися на роботу.
Перед тим, як ввести послугу, у “Дії” проведуть її бета-тестування. До нього просили доєднатися громадян України, яким виповнилося 14 років і які мають верифікований податковий номер. Наразі “Дія” вже набрала потрібну кількість учасників тестування.
Раніше ми писали, що в “Дії” з’явилася онлайн-мапа укриттів і можливість повідомити про їхній стан.
Фото: drohobych-rda.gov.ua
Опубліковано: 28 лютого 2024