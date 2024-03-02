"Суперсекс", "Фурії Парижа" та спін-офф "Джентельменів" Гая Річі: 14 серіалів березня

У березні стрімінгові сервіси підготували для глядачів доволі багато новинок на різні смаки. До нашої уваги – чорна комедія про занепад авторитарної країни на чолі з Кейт Вінслет, спін-офф “Джентельменів” Гая Річі, історія про успішного порноактора, історико-детективний трилер про вбивство президента Авраама Лінкольна, документальний серіал про холодну війну та повномасштабне вторгнення в Україну.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Фурії Парижа

Дата виходу: 1 березня

В ролях: Матьє Кассовітц, Марина Фоїс

1 сезон

Головна героїня – молода дівчина, яка прагне помститися за смерть батька. Опинившись в центрі кримінального світу Парижа, вона привертає до себе увагу жінки на ім'я Фурія. Вона та, хто тримає баланс і мир у злочинному світі.

Повністю вигадані пригоди Діка Терпіна

Дата виходу: 1 березня

В ролях: Ноель Філдінг, Г'ю Бонневілль, Еллі Вайт, Майкл Філдінг, Темзін Ґреґ

1 сезон

Річард “Дік” Терпін – грабіжник і розбійник, який жив у Англії 18 століття. Він займався пограбуванням на лісовій дорозі, чекаючи на самотніх подорожніх. У 1739 Діка Терпіна стратили за крадіжку коней. Про цю особистість існує багато розповідей і пісень, а тепер і серіал.

Режим

Дата виходу: 3 березня

В ролях: Кейт Вінслет, Г’ю Грант, Маттіас Схунартс

1 сезон

Дія міні-меріалу з Кейт Вінслет та Г’ю Грантом в головних ролях відбувається у вигаданій європейській країні, авторитарний режим якої переживає занепад. Кейт Вінслет втілила роль канцлера держави, яку атакують параноїдальні думки про загрозу внутрішніх заворушеннь.

Суперсекс

Дата виходу: 6 березня

В ролях: Алессандро Боргі, Девід Камменос, Лінда Харді, Хелена Антоніо, Джоелль Еларі

1 сезон

Серіал заснований на реальній історії італійського порноактора Рокко Сіффреді, на рахунку у якого понад 40 нагород в індустрії та більше 1500 фільмів для дорослих. В центрі сюжету – життя та особистість Рокко, його сім’я, стосунки та мотивація, якою він керувався при виборі професії.

Джентльмени

Дата виходу: 7 березня

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто, Вінні Джонс, Рей Вінстон, Джоелі Річардсон

1 сезон

Заснований на однойменному фільмі Гая Річі серіал розповідає про Едді Холстед, який отримав у спадок маєток батька. Але на майно претендує ще дехто, а саме лондонський наркобарон.

Сигнал

Дата виходу: 7 березня

В ролях: Флоріан Давід Фітц, Пері Баумайстер, Катаріна Шюттлер

1 сезон

Німецький психологічний трилер з елементами наукової фантастики розповідає про вчену-астронавтку Паулу, яка зникає після польоту на орбіту. На її пошуки вирушає чоловік жінки, використовуючи підказки, залишені Паулою.

Молоді монархи

Дата виходу: 11 березня

В ролях: Едвін Райдінґ, Омар Рудберґ, Мальте Ґардінґер

3 сезон

Історія шведського принца Вільгельма продовжується у третьому сезоні серіалу. У фіналі попереднього сезону один із учнів елітної школи злив у мережу відвертий відеоролик за участю принца, але знайти винуватця так і не вдалося. Герой намагається змиритися з наслідками цього скандалу, а також зізнання в коханні до іншого учня.

Поворотний момент: Атомна бомба й Холодна війна

Дата виходу: 12 березня

2 сезон

Перший сезон документального серіалу від Netflix розповідав про теракт 11 вересня 2001 року. У другому сезоні автори зосередились на створенні атомної бомби, Холодній війні та на повномасштабному вторгненні РФ в Україну. В серіалі буде представлено понад 100 інтерв’ю з очевидцями, журналістами та світовими лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Бандити

Дата виходу: 13 березня

В ролях: Естер Експосіто, Альфонсо Досаль: Луїс Херардо Мендес

1 сезон

Пригодницький бойовик розповідає про банду злочинців, які об'єднуються заради пошуків таємничих скарби майя, що затонули багато років тому в районі Карибських островів. Але не тільки вони хочуть заволодіти таємничими багатствами.

Яблука ніколи не падають

Дата виходу: 14 березня

В ролях: Аннетт Бенінг, Сем Нілл, Елісон Брі, Джейк Лесі

1 сезон

Драматичний міні-серіал, знятий за мотивами однойменного роману Ліани Моріарті, знайомить глядача з родиною Ділейні, яка на перший погляд здається цілком щасливою. Джой та Стен – батьки чотирьох дорослих дітей і колишні тренери з тенісу. Раптове зникнення Джой змушує дітей по-іншому поглянути на шлюб батьків та історію сім'ї.

Полювання

Дата виходу: 15 березня

В ролях: Тобіас Мензіс, Ентоні Бойл, Геміш Лінклетер

1 сезон

Історико-детективний трилер розповідає про найгучніший злочин 19 століття – вбивство президента Авраама Лінкольна, якого застрелили у театрі Форда під час вистави. В центрі сюжету – військовий секретар та друг президента Едвін Стентон, який починає полювання на вбивцю.

Палм-Рояль

Дата виходу: 20 березня

В ролях: Крістен Віг, Лора Дерн, Рікі Мартін

1 сезон

Дія комедійного серіалу, заснованого на романі Джульєтт МакДеніел, відбувається у 1969 році. Відома світська левиця з Палм-Спрінгс Максін Сіммонс дізнається, що її чоловік кидає її заради молодої секретарки. Вона прагне понад усе не втратити місце у вищому суспільстві, тож збирається завоювати корону конкурсу “Місіс Американський пиріг”.

Проблема трьох тіл

Дата виходу: 21 березня

В ролях: Ейса Гонсалес, Ліам Каннінгем, Бенедикт Вонг, Джон Бредлі

1 сезон

Науково-фантастичний серіал про перший контакт людей та інопланетян заснований на романі Лю Цисіня. Вчений за допомогою VR-гри намагається опанувати закони природи світу, який постійно руйнується. Тим часом позаземна цивілізація планує колонізувати Землю.

Нам пощастило

Дата виходу: 28 березня

В ролях: Джої Кінг («Гра»), Логан Лерман («Переваги скромників»)

1 сезон

Адаптація книги Джорджії Гантер розповідає про реальну історію сім'ї Гантер, яку роз’єднала Друга світова війна. Попри неймовірні труднощі, родина сповнена рішучості вижити та возз’єднатися.