"Суперсекс", "Фурії Парижа" та спін-офф "Джентельменів" Гая Річі: 14 серіалів березня
У березні стрімінгові сервіси підготували для глядачів доволі багато новинок на різні смаки. До нашої уваги – чорна комедія про занепад авторитарної країни на чолі з Кейт Вінслет, спін-офф “Джентельменів” Гая Річі, історія про успішного порноактора, історико-детективний трилер про вбивство президента Авраама Лінкольна, документальний серіал про холодну війну та повномасштабне вторгнення в Україну.
Детальніше – в підбірці БЖ.
Фурії Парижа
Дата виходу: 1 березня
В ролях: Матьє Кассовітц, Марина Фоїс
1 сезон
Головна героїня – молода дівчина, яка прагне помститися за смерть батька. Опинившись в центрі кримінального світу Парижа, вона привертає до себе увагу жінки на ім'я Фурія. Вона та, хто тримає баланс і мир у злочинному світі.
Повністю вигадані пригоди Діка Терпіна
Дата виходу: 1 березня
В ролях: Ноель Філдінг, Г'ю Бонневілль, Еллі Вайт, Майкл Філдінг, Темзін Ґреґ
1 сезон
Річард “Дік” Терпін – грабіжник і розбійник, який жив у Англії 18 століття. Він займався пограбуванням на лісовій дорозі, чекаючи на самотніх подорожніх. У 1739 Діка Терпіна стратили за крадіжку коней. Про цю особистість існує багато розповідей і пісень, а тепер і серіал.
Режим
Дата виходу: 3 березня
В ролях: Кейт Вінслет, Г’ю Грант, Маттіас Схунартс
1 сезон
Дія міні-меріалу з Кейт Вінслет та Г’ю Грантом в головних ролях відбувається у вигаданій європейській країні, авторитарний режим якої переживає занепад. Кейт Вінслет втілила роль канцлера держави, яку атакують параноїдальні думки про загрозу внутрішніх заворушеннь.
Суперсекс
Дата виходу: 6 березня
В ролях: Алессандро Боргі, Девід Камменос, Лінда Харді, Хелена Антоніо, Джоелль Еларі
1 сезон
Серіал заснований на реальній історії італійського порноактора Рокко Сіффреді, на рахунку у якого понад 40 нагород в індустрії та більше 1500 фільмів для дорослих. В центрі сюжету – життя та особистість Рокко, його сім’я, стосунки та мотивація, якою він керувався при виборі професії.
Джентльмени
Дата виходу: 7 березня
В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто, Вінні Джонс, Рей Вінстон, Джоелі Річардсон
1 сезон
Заснований на однойменному фільмі Гая Річі серіал розповідає про Едді Холстед, який отримав у спадок маєток батька. Але на майно претендує ще дехто, а саме лондонський наркобарон.
Сигнал
Дата виходу: 7 березня
В ролях: Флоріан Давід Фітц, Пері Баумайстер, Катаріна Шюттлер
1 сезон
Німецький психологічний трилер з елементами наукової фантастики розповідає про вчену-астронавтку Паулу, яка зникає після польоту на орбіту. На її пошуки вирушає чоловік жінки, використовуючи підказки, залишені Паулою.
Молоді монархи
Дата виходу: 11 березня
В ролях: Едвін Райдінґ, Омар Рудберґ, Мальте Ґардінґер
3 сезон
Історія шведського принца Вільгельма продовжується у третьому сезоні серіалу. У фіналі попереднього сезону один із учнів елітної школи злив у мережу відвертий відеоролик за участю принца, але знайти винуватця так і не вдалося. Герой намагається змиритися з наслідками цього скандалу, а також зізнання в коханні до іншого учня.
Поворотний момент: Атомна бомба й Холодна війна
Дата виходу: 12 березня
2 сезон
Перший сезон документального серіалу від Netflix розповідав про теракт 11 вересня 2001 року. У другому сезоні автори зосередились на створенні атомної бомби, Холодній війні та на повномасштабному вторгненні РФ в Україну. В серіалі буде представлено понад 100 інтерв’ю з очевидцями, журналістами та світовими лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Бандити
Дата виходу: 13 березня
В ролях: Естер Експосіто, Альфонсо Досаль: Луїс Херардо Мендес
1 сезон
Пригодницький бойовик розповідає про банду злочинців, які об'єднуються заради пошуків таємничих скарби майя, що затонули багато років тому в районі Карибських островів. Але не тільки вони хочуть заволодіти таємничими багатствами.
Яблука ніколи не падають
Дата виходу: 14 березня
В ролях: Аннетт Бенінг, Сем Нілл, Елісон Брі, Джейк Лесі
1 сезон
Драматичний міні-серіал, знятий за мотивами однойменного роману Ліани Моріарті, знайомить глядача з родиною Ділейні, яка на перший погляд здається цілком щасливою. Джой та Стен – батьки чотирьох дорослих дітей і колишні тренери з тенісу. Раптове зникнення Джой змушує дітей по-іншому поглянути на шлюб батьків та історію сім'ї.
Полювання
Дата виходу: 15 березня
В ролях: Тобіас Мензіс, Ентоні Бойл, Геміш Лінклетер
1 сезон
Історико-детективний трилер розповідає про найгучніший злочин 19 століття – вбивство президента Авраама Лінкольна, якого застрелили у театрі Форда під час вистави. В центрі сюжету – військовий секретар та друг президента Едвін Стентон, який починає полювання на вбивцю.
Палм-Рояль
Дата виходу: 20 березня
В ролях: Крістен Віг, Лора Дерн, Рікі Мартін
1 сезон
Дія комедійного серіалу, заснованого на романі Джульєтт МакДеніел, відбувається у 1969 році. Відома світська левиця з Палм-Спрінгс Максін Сіммонс дізнається, що її чоловік кидає її заради молодої секретарки. Вона прагне понад усе не втратити місце у вищому суспільстві, тож збирається завоювати корону конкурсу “Місіс Американський пиріг”.
Проблема трьох тіл
Дата виходу: 21 березня
В ролях: Ейса Гонсалес, Ліам Каннінгем, Бенедикт Вонг, Джон Бредлі
1 сезон
Науково-фантастичний серіал про перший контакт людей та інопланетян заснований на романі Лю Цисіня. Вчений за допомогою VR-гри намагається опанувати закони природи світу, який постійно руйнується. Тим часом позаземна цивілізація планує колонізувати Землю.
Нам пощастило
Дата виходу: 28 березня
В ролях: Джої Кінг («Гра»), Логан Лерман («Переваги скромників»)
1 сезон
Адаптація книги Джорджії Гантер розповідає про реальну історію сім'ї Гантер, яку роз’єднала Друга світова війна. Попри неймовірні труднощі, родина сповнена рішучості вижити та возз’єднатися.