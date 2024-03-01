З Андріївського узвозу приберуть автівки, які паркуються на пішохідній зоні

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Валерія Гуржий
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На Андріївському узвозі водії порушують правила паркування та руху транспорту і паркуються у пішохідній зоні.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що громадяни подають скарги через паркування автомобілів на пішохідній зоні. У зв'язку з цим інспекція з паркування почала перевірку.

"Під час особистих розмов з інспекторами з паркування, порушники зізнаються, що дозвіл на заїзд їм дали якісь невідомі посадові особи районної адміністрації. Ми розглядаємо цю ситуацію як можливе перевищення службових повноважень тих, хто видавав такі дозволи. З цією метою ми плануємо ініціювати комплексне службове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності винних посадових осіб", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Андріїівському узвозі у Києві прибрали стихійну торгівлю.

До цього у 2018 році на початку Андріївського узвозу вже зносили торгові кіоски з сувенірами. Демонтаж МАФів відбувався на перетині вулиць Десятинної та Володимирської. Тоді ж старі сувенірні ряди на початку Андріївського узвозу хотіли перенести на Алею художників.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

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Опубліковано: 01 березня 2024
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