З Андріївського узвозу приберуть автівки, які паркуються на пішохідній зоні

На Андріївському узвозі водії порушують правила паркування та руху транспорту і паркуються у пішохідній зоні.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що громадяни подають скарги через паркування автомобілів на пішохідній зоні. У зв'язку з цим інспекція з паркування почала перевірку.

"Під час особистих розмов з інспекторами з паркування, порушники зізнаються, що дозвіл на заїзд їм дали якісь невідомі посадові особи районної адміністрації. Ми розглядаємо цю ситуацію як можливе перевищення службових повноважень тих, хто видавав такі дозволи. З цією метою ми плануємо ініціювати комплексне службове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності винних посадових осіб", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Андріїівському узвозі у Києві прибрали стихійну торгівлю.

До цього у 2018 році на початку Андріївського узвозу вже зносили торгові кіоски з сувенірами. Демонтаж МАФів відбувався на перетині вулиць Десятинної та Володимирської. Тоді ж старі сувенірні ряди на початку Андріївського узвозу хотіли перенести на Алею художників.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва