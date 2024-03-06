Дивіться проморолик про підготовку української збірної до змагань Повітряних Сил США

Комунікаційна агенція PLUSONE SOCIAL IMPACT створила промовідео про підготовку української збірної до змагань Повітряних Сил США 2024. Це міжнародний захід з адаптивних видів спорту.

У 2024 році національна збірна України вперше візьме в ньому участь. У складі команди будуть ветерани та чинні військові.

Air Force Wounded Warrior and Marine Corps Trials — це щорічні внутрішні змагання для ветеранів та військовослужбовців США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби.

Проморолик створили в межах співпраці з Українським ветеранським фондом. Продакшн відео забезпечили SAAD.

“Кожен ветеран — це окрема історія про виклики, які доводиться долати. Про бажання віднайти нові мотивації та цілі в житті. Але роблять вони це не заради власних перемог, а заради одне одного. А ще це історія про те, як надихнути інших ветеранів показуючи, що є і такий шлях. Адже підтримка побратимів, посестер, родин та друзів це фундамент успішного відновлення після травм та поранень”, — зазначили в PLUSONE SOCIAL IMPACT.

Раніше ми писали, що в Києві відкриють дводенну школу волонтерства.

Фото: "Громадський простір"