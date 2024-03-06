Дивіться проморолик про підготовку української збірної до змагань Повітряних Сил США

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Ірина Маймур
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Комунікаційна агенція PLUSONE SOCIAL IMPACT створила промовідео про підготовку української збірної до змагань Повітряних Сил США 2024. Це міжнародний захід з адаптивних видів спорту.

У 2024 році національна збірна України вперше візьме в ньому участь. У складі команди будуть ветерани та чинні військові.

Air Force Wounded Warrior and Marine Corps Trials — це щорічні внутрішні змагання для ветеранів та військовослужбовців США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби.

Проморолик створили в межах співпраці з Українським ветеранським фондом. Продакшн відео забезпечили SAAD.

“Кожен ветеран — це окрема історія про виклики, які доводиться долати. Про бажання віднайти нові мотивації та цілі в житті. Але роблять вони це не заради власних перемог, а заради одне одного. А ще це історія про те, як надихнути інших ветеранів показуючи, що є і такий шлях. Адже підтримка побратимів, посестер, родин та друзів це фундамент успішного відновлення після травм та поранень”, — зазначили в PLUSONE SOCIAL IMPACT.

Раніше ми писали, що в Києві відкриють дводенну школу волонтерства.

Фото: "Громадський простір"

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Опубліковано: 06 березня 2024
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