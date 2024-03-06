Театр Франка зібрав понад 2,3 млн для ЗСУ на благодійному показі ”Конотопської відьми”
Київський театр імені Івана Франка зібрав на благодійному показі вистави “Конотопська відьма” понад 2,3 млн гривень для українських захисників.
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.
“Квитки продавалися за підвищеними цінами, але в глядацькій залі не було жодного вільного місця. Нам вдалося зібрати 2 349 000 гривень. Всі кошти ми, як і обіцяли, передамо на користь наших захисників і захисниць. Трохи згодом обов’язково розповімо, на що саме ці кошти буде витрачено”, — йдеться у повідомленні театру імені Івана Франка.
В грудні минулого року під час благодійного показу цієї ж вистави вдалося зібрати майже 1,7 млн гривень. Їх спрямували на потреби Збройних Сил України, а саме на придбання дронів.
Раніше ми писали, що українську оперу номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії.
Фото: театр імені Івана Франка