Театр Франка зібрав понад 2,3 млн для ЗСУ на благодійному показі ”Конотопської відьми”

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Наталія Габрух
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Київський театр імені Івана Франка зібрав на благодійному показі вистави “Конотопська відьма” понад 2,3 млн гривень для українських захисників.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

“Квитки продавалися за підвищеними цінами, але в глядацькій залі не було жодного вільного місця. Нам вдалося зібрати 2 349 000 гривень. Всі кошти ми, як і обіцяли, передамо на користь наших захисників і захисниць. Трохи згодом обов’язково розповімо, на що саме ці кошти буде витрачено”, — йдеться у повідомленні театру імені Івана Франка.

В грудні минулого року під час благодійного показу цієї ж вистави вдалося зібрати майже 1,7 млн гривень. Їх спрямували на потреби Збройних Сил України, а саме на придбання дронів.

Раніше ми писали, що українську оперу номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії.

Фото: театр імені Івана Франка

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Опубліковано: 06 березня 2024
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