Українську оперу номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

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Ірина Маймур
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Українську мультимедійну оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії, повідомляє Суспільне Культура.

Оперу створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко з Лабораторії Opera Aperta.

Прем’єра опери у Великій Британії відбулася на фестивалі сучасної музики в Гаддерсфілді (Huddersfield Contemporary Music Festival) в межах Сезону культури «Велика Британія/Україна». Там українську оперу високо оцінили критики, вона стала подією-відкриттям.

Зрештою «Чорнобильдорф» здобув номінацію в категорії «Опера та музичний театр» Премії Королівського філармонічного товариства.

Королівське філармонічне товариство Великої Британії заснували в 1813 році. Це одне з найстаріших музичних товариств у світі. Його премії присуджують від 1989 року за живе виконання класичної музики.

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Фото: Jon Spaull/British Council, Український інститут

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Опубліковано: 31 січня 2024
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