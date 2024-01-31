Українську оперу номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Українську мультимедійну оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії, повідомляє Суспільне Культура.

Оперу створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко з Лабораторії Opera Aperta.

Прем’єра опери у Великій Британії відбулася на фестивалі сучасної музики в Гаддерсфілді (Huddersfield Contemporary Music Festival) в межах Сезону культури «Велика Британія/Україна». Там українську оперу високо оцінили критики, вона стала подією-відкриттям.

Зрештою «Чорнобильдорф» здобув номінацію в категорії «Опера та музичний театр» Премії Королівського філармонічного товариства.

Королівське філармонічне товариство Великої Британії заснували в 1813 році. Це одне з найстаріших музичних товариств у світі. Його премії присуджують від 1989 року за живе виконання класичної музики.

Раніше ми писали, що український фільм «Степне» отримав нагороду кінофестивалю у Трієсті.

Фото: Jon Spaull/British Council, Український інститут