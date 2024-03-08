Аудіогіди українською мовою вже є у 80 музеях світу — Мінкульт

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Ірина Маймур
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Аудіогіди українською мовою є вже у 80 музеях 44 країн світу. Серед них — Версаль у Франції та Колізей у Римі.

Про це повідомили в Мінкульті та на сайті Офісу Президента.

Зокрема, нещодавно заговорив українською музей нідерландського художника Ван Гога в Амстердамі. Його голосом тепер є актор дубляжу Павло Скороходько, а голосом аудіогіда — актриса Ірма Вітовська.

Також український аудіогід з’явився у Фінському музеї фотографії (Suomen valokuvataiteen museo) для постійної виставки Etsin (“Шукаю”).

Аудіогіди українською мовою впроваджують у межах проєкту першої леді Олени Зеленської.

Раніше ми писали, що кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Фото: Офіс Президента

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Опубліковано: 08 березня 2024
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