Аудіогіди українською мовою вже є у 80 музеях світу — Мінкульт

Аудіогіди українською мовою є вже у 80 музеях 44 країн світу. Серед них — Версаль у Франції та Колізей у Римі.

Про це повідомили в Мінкульті та на сайті Офісу Президента.

Зокрема, нещодавно заговорив українською музей нідерландського художника Ван Гога в Амстердамі. Його голосом тепер є актор дубляжу Павло Скороходько, а голосом аудіогіда — актриса Ірма Вітовська.

Також український аудіогід з’явився у Фінському музеї фотографії (Suomen valokuvataiteen museo) для постійної виставки Etsin (“Шукаю”).

Аудіогіди українською мовою впроваджують у межах проєкту першої леді Олени Зеленської.

Раніше ми писали, що кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Фото: Офіс Президента