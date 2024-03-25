Студенти КПІ створюють евакуаційні наземні електроноші, які рятують бійців на фронті

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Наталія Габрух
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Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського займаються збором радіокерованих евакуаційних електронош для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляють на сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського у соцмережах.

Евакуаційні шасі на радіоуправлінні розробив переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов. Студенти допомагають їх збирати після пар та на вихідних.

Пристрій допомагає витягувати з гарячих точок поранених бійців, не ризикуючи життям медиків. Він також може бути використаний для доставки протитанкових мін або боєприпасів.

Електроноші здатні долати дистанцію до 5 кілометрів, батареї вистачає на 1 годину роботи. Вони гарантовано перевозять до 120 кг і керуються дистанційно однією людиною.

Евакуаційні шасі складаються і можуть поміститися в багажник авто. Серед переваг відзначають мобільність і високу прохідність.

“На виготовлення одного такого наземного дрона йде 3 тижні, вартість комплектуючих – всього 50 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що підліток із Київщини збирає пластик і друкує з нього деталі для дронів на 3D-принтері.

Фото: скриншот з відео на сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського

Як вам такий пристрій від студентів КПІ?
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Опубліковано: 25 березня 2024
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