Студенти КПІ створюють евакуаційні наземні електроноші, які рятують бійців на фронті

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського займаються збором радіокерованих евакуаційних електронош для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляють на сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського у соцмережах.

Евакуаційні шасі на радіоуправлінні розробив переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов. Студенти допомагають їх збирати після пар та на вихідних.

Пристрій допомагає витягувати з гарячих точок поранених бійців, не ризикуючи життям медиків. Він також може бути використаний для доставки протитанкових мін або боєприпасів.

Електроноші здатні долати дистанцію до 5 кілометрів, батареї вистачає на 1 годину роботи. Вони гарантовано перевозять до 120 кг і керуються дистанційно однією людиною.

Евакуаційні шасі складаються і можуть поміститися в багажник авто. Серед переваг відзначають мобільність і високу прохідність.

“На виготовлення одного такого наземного дрона йде 3 тижні, вартість комплектуючих – всього 50 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що підліток із Київщини збирає пластик і друкує з нього деталі для дронів на 3D-принтері.

Фото: скриншот з відео на сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського