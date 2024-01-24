Підліток із Київщини збирає пластик і друкує з нього деталі для дронів на 3D-принтері

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Ірина Маймур
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10-класник Кирило Гарнага з Київської області збирає пластик і разом із друзями друкує з нього деталі для безпілотників на 3D-принтері, зокрема хвостовики.

У такий спосіб школярі активно волонтерять та допомагають ЗСУ. Історію Кирила розповіли в проєкті УП «Покоління Перемоги».

Повномасштабну війну Кирило зустрів у рідному селі Катюжанка, що на Київщині. Через російську окупацію школяр із сім’єю був вимушений виїхати.

Після деокупації та повернення додому хлопець створив проєкт із перероблення пластику. Разом із друзями школярі почали друкувати деталі на 3D-принтері з переробленого матеріалу. Підлітки презентували проєкт та виграли грант.

Зараз Кирило і його команда друкують деталі на замовлення волонтерів і військових. Хлопець активно волонтерить та паралельно працює над ще одним проєктом — відновленням шкільного театру.

Раніше ми писали, що ювелірна майстриня із Чернівців виготовляє FPV-дрони вдома.

Фото: Саша Маслов, УП; SavED

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Опубліковано: 24 січня 2024
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