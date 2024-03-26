Не тільки “Конотопська відьма”: 5 вистав режисера Івана Уривського, на які варто сходити

“Конотопська відьма” режисера Івана Уривського виграла Шевченківську премію. На цю виставу і досі майже нереально потрапити, квитки розпродані на місяці вперед, а благодійний показ вистави лише 4 березня зібрав понад 2 мільйони гривень на ЗСУ.

Ми вирішили зібрати добірку не менш потужних вистав Івана Уривського, які теж вартують уваги і квитки на які так само вловити не просто.

Прем’єра вистави “Хазяїн” за п’єсою Івана Карпенко-Карого розпочалася зі скандалу та публічного галасу. У сучасній постановці Київський академічний драматичний театр на Подолі змінив прізвище одного з героїв вистави. Економ з п'єси Карпенка-Карого Зеленський у постановці Уривського отримав прізвище Залуський. Через це театр і творчу команду звинуватили у цензурі.

Сюжет вистави розкриває одну з найбільш гострих і актуальних тем всіх часів — корупції. Саме тому режисер наповнив виставу яскравими символами та акцентами, які розкривають проблему корупційних схем. Один з таких образів — долоні, які світяться в темряві після рукостискання на знак домовлености про "допомогу".

Ще одна відмінність між оригінальним текстом і інтерпретацією Уривського полягає у тому, що на піджаку одного з героїв виблискує орден Князя Ярослава Мудрого. В оригінальному творі Карпенка-Карого Пузиреві вручили орден Станіслава. Отримав він його за заслуги перед державою — допомогу притулку. Те, як герой вихваляється новою іграшкою, викликає запитання: чи справді нагороди від держави отримують ті, хто на них заслуговує. Критики кажуть, що ця вистава не схожа на жодну іншу виставу Івана Уривського.

Квитки на перші покази розкупили за лічені години. Для режисера це чергова вистава-солдаут.

Де: Театр на Подолі

Найближча дата вистави: 2 квітня

Квитки

Одна з найвідоміших п’єс Івана Франка "Украдене щастя" так само не втратила своєї актуальності сьогодні, а ще засяяла новими символами на сцені. У трактуванні режисера Івана Уривського класика української драматургії стала пластичною драмою, оповитою містичною атмосферою.

Любовний трикутник Михайло-Анна-Микола в цій виставі зачарує глядачів містикою. Адже нічний гість Михайло з’являється буквально нізвідки, хоча всі були впевнені, що він давно помер.

Режисеру вдалося обіграти класику так, аби дивитись її було надзвичайно цікаво — зауважують театральні критики. На відміну від оригінального сюжету, Уривський дає право героям насолодитися примарним щастям "сповна".

Свого часу саме ця вистава відкривала Міжнародний фестиваль театрів у театрі Лесі Українки. А ще режисерську роботу у цій виставі відзначили премією "Дзеркало сцени" в номінації "Краща вистава молодих режисерів".



Де: Театр “Золоті ворота”

Найближча дата вистави: 14 квітня

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“Безталанна”

Морок, темінь серед височенного очерету та любовні баталії — у такій атмосфері опиняється глядач у виставі “Безталанна”. Час від часу темряву на сцені прориває електричне замикання.

Уривський не прив’язував "Безталанну" до конкретного часу. Прикмети епохи залишилися на місці, але свою постановку режисер наділив сучасними рисами: його персонажі жують жуйку, переміщують по сцені котушки з кабелем та під’єднують до дротів освітлювальні прилади.

У повітрі висить і час від часу з тріском іскрить верхівка опори ЛЕП у формі хреста. Як в основному тексті драматурга Івана Карпенка-Карого, так і в задумі режисера Уривського чітко видно, що безталанна тут не лише головна героїня, але й усі інші основні герої. Автор крізь призму скрупульозного психолога дослідив еволюцію перетворення кохання, любові та жертовності на пристрасть, жагу і ненависть.

Ця вистава у 2021 році увійшла в десятку найкращих столичних вистав за версією театральних критиків.



Де: Театр ім. Івана Франка

Найближча дата вистави: 4 квітня

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“Калігулу” грають на малій сцені театру Франка, і від того туди потрапити ще важче, адже у залі трохи більше ста місць, які розкуповують миттєво. Прем'єру про тирана та диктатора франківці випустили у час, коли Україна протистоїть російській агресії. І саме в цьому є певний символізм.

Альбер Камю опублікував цю п’єсу 1944 року, у розпал Другої світової, коли Європа вела війну з диктатором, безумні вчинки якого призвели до страшних наслідків. Історія циклічна, усе повторюється, знову в Європі війна проти божевільного, тож глядач зможе провести для себе паралелі найкривавіших сторінок в нашій історії.

Неабиякою популярністю вистава користується ще й через приголомшливі акторські склади. Двоє молодих та талановитих виконавців головної ролі Калігули – Віталія Ажнова та Олександра Рудинського підкорили серця глядачів та привнесли власне забарвлення характеру головного персонажа. Вони кожен по-своєму передають складний психологічний образ тирана, тож у інтерпретації кожного з головних персонажів Калігула сприймається по-різному.



Де: Театр ім. Івана Франка

Найближча дата вистави — 30 березня

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“Лимерівна”

Саме “Лимерівна” стала першою роботою Івана Уривського на підмостках Театру Франка. Ця п’єса вважається одним з найкращих зразків української мелодрами. В основі сюжету п’єси — однойменна народна балада про Лимерівну і Уривський подав цей матеріал експресивно, трактуючи класику по-новому. У цій виставі режисерові вдалося не лише зберегти щось автентичне й колоритне, а й додати власне відчуття стилю, форми та атмосфери.

Актори дуже пластичні у цій постановці. Складається враження, що жоден персонаж не повторюється у свої рухах.

Попри те, що прем’єра відбулася у 2019-му році, вистава і досі вважається однією із найпотужніших у репертуарі театру Франка і кожного разу сприймається глядачем як вперше.



Де: Театр ім. Івана Франка

Найближча дата вистави: 4 квітня

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