З Троєщини та Мінський масив: у Києві можуть відновити автобусний маршрут №100

У Києві розглядається можливість відновлення автобусного маршруту №100, але після закінчення ремонту тунелю метро на "синій гілці".

Про це повідомив начальник служби організації руху комунального підприємства "Київпастранс" Костенко Тимур Вікторович, пише "Управа КПТ".

"Відновлення автобусного маршрута № 100 буде розглядатися після вивільнення рухомого складу з тимчасових замінників метрополітену, коли відновиться повноцінний рух метрополітену", — зазначив Костенко Тимур.

До закриття автобусний маршрут сполучав Троєщину із Мінським масивом. Його рух розпочинався з Автобусного депо №6 на Троєщині, а закінчувався на вулиці Сошенка.

Раніше ми писали, що з 2 березня відновлює роботу автобус № 52 за маршрутом “Вулиця Закарпатська – станція метро “Либідська”.

Фото: Київпастранс