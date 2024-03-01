У Києві відновлює рух автобус між мікрорайоном Мишоловка і метро “Либідська”
2 березня відновлює роботу автобус № 52 за маршрутом “Вулиця Закарпатська – станція метро “Либідська”.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Маршрут покращить транспортне забезпечення мешканців мікрорайону Мишоловка, а також відвідувачів спеціалізованих медичних установ.
На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги, який пристосований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема на кріслах колісних.
Із розкладом руху можна буде ознайомитись на сайті КП "Київпастранс".
Раніше ми писали, що з Феофанії до Видубичів почала курсувати нова маршрутка.
Фото: “Великий Київ”
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Опубліковано: 01 березня 2024
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