У Києві відновлює рух автобус між мікрорайоном Мишоловка і метро “Либідська”

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Ірина Маймур
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2 березня відновлює роботу автобус № 52 за маршрутом “Вулиця Закарпатська – станція метро “Либідська”.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Маршрут покращить транспортне забезпечення мешканців мікрорайону Мишоловка, а також відвідувачів спеціалізованих медичних установ.

На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги, який пристосований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема на кріслах колісних.

Із розкладом руху можна буде ознайомитись на сайті КП "Київпастранс".

Раніше ми писали, що з Феофанії до Видубичів почала курсувати нова маршрутка.

Фото: “Великий Київ”

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Опубліковано: 01 березня 2024
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