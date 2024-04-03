Активісти запустили подкаст “Архітаск” про охорону історичних пам'яток Києва

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Наталія Габрух
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Активісти запустили подкаст «Архітаск» про охорону історичних й архітектурних пам'яток Києва.

Про це активіст Дмитро Перов повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Це низка активістських діалогів від засновників, членів та друзів спільноти “Спадщина”. Серед ведучих — активіст Дмитро Перов та урбаніст Анатолій Хорошилов, який опікується садибою Барбана, що на вулиці Обсерваторній.

У стартовому епізоді вони обговорюють Братські келії, які вважаються пам'яткою національного значення, та президента Києво-Могилянської академії, Сергія Квіта.

“У першому випуску поговоримо чому Могилянка стверджує про відсутність порушень, але не може допустити будівельну інспекцію до перевірки та як зупинити руйнування памʼятки та не допустити повторення таких випадків у майбутньому”, — написав Дмитро Перов.

Перший випуск вже доступний на YouTube, Spotify і Soundcloud.

Раніше ми писали, що американський продюсер запустив подкаст про українське мистецтво під час війни.

Фото: скриншот з відео

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Опубліковано: 03 квітня 2024
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