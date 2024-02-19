Американський продюсер запустив подкаст про українське мистецтво під час війни

Американський продюсер Девід Джанк запустив подкаст "Мистецтво під час війни", щоб зберегти увагу американських слухачів про Україну, зосередившись на мистецтві та культурі замість військових чи політичних тем.

"Американці повинні знати, що українці борються за свою культуру. росія століттями затьмарювала Україну. Ніде це не сталося так глибоко, як у мистецтві та культурі. Подкаст «Мистецтво під час війни», сподіваємося, сприятиме тому, щоб більше американців дізналися про красу та багатство української культури. І що Україна – це не росія"

У подкасті занурюються в українську культуру, досліджуючи її від давніх традицій та до сучасності. Подкаст містить інтерв’ю з провідними діячами української культури – кіно, мистецтва, фотографії, балету, опери, поп-музики, хіп-хопу та навіть комедії. Серед них: Тіна Пересунько, Люцер Тверскі, Данило Білак, Володимир Щур, Катя Тейлор, Сергій Мельниченко.

Девід Джанк, уродженець штату Огайо, вперше почав працювати в Україні в 1999 році як керівник звукозаписної компанії Universal Music, найбільшої звукозаписної компанії світу. На той час жоден інший західний звукозаписний лейбл не заходив в Україну. Девід відіграв ключову роль у відкритті першої філії Universal в країні, що стало великим поштовхом для раннього розвитку української музичної індустрії. Девід захищав права українських музикантів і авторів пісень, боровся з музичним піратством та контрольованим злочинними угрупованнями.