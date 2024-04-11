Netflix запускає гранти для українських кінематографістів: як подати заявку

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Ірина Маймур
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Українська кіноакадемія спільно з Netflix запускають програму грантів для українських кінематографістів.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Кіноакадемії.

Українські сценаристи й продюсери можуть подати заявку на отримання наставницької та фінансової допомоги для своїх проєктів.

Програма пропонує гранти по 10 000 доларів США на підтримку 20 проєктів з розробки сценарію повнометражного художнього фільму.

Учасники також братимуть участь у майстер-класах від EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) та отримають індивідуальні консультації і наставництво щодо написання сценарію, фінансування та маркетингових стратегій для їхніх проєктів. А фахівці з Netflix проведуть цифрові майстер-класи, спрямовані на поліпшення навичок та знань креативників.

Як взяти участь

Українці можуть подати заявки незалежно від їхнього нинішнього місця проживання. Також Українська кіноакадемія сприятиме в перекладі готових сценаріїв англійською мовою, щоб проєкти мали вихід на міжнародний кіноринок.

Серед журі проєкти розглядатимуть Крістіна Оберг, Юлія Гебауер, Миколай Покромскі й Магдалена Шведкович.

Подати заявку можна тут до 17 квітня.

Раніше ми писали, що за фільмом "Довбуш" хочуть зняти серіал для Netflix.

Фото: Thibault Penin/Unsplash; Українська кіноакадемія

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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