Netflix запускає гранти для українських кінематографістів: як подати заявку

Українська кіноакадемія спільно з Netflix запускають програму грантів для українських кінематографістів.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Кіноакадемії.

Українські сценаристи й продюсери можуть подати заявку на отримання наставницької та фінансової допомоги для своїх проєктів.

Програма пропонує гранти по 10 000 доларів США на підтримку 20 проєктів з розробки сценарію повнометражного художнього фільму.

Учасники також братимуть участь у майстер-класах від EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) та отримають індивідуальні консультації і наставництво щодо написання сценарію, фінансування та маркетингових стратегій для їхніх проєктів. А фахівці з Netflix проведуть цифрові майстер-класи, спрямовані на поліпшення навичок та знань креативників.

Як взяти участь

Українці можуть подати заявки незалежно від їхнього нинішнього місця проживання. Також Українська кіноакадемія сприятиме в перекладі готових сценаріїв англійською мовою, щоб проєкти мали вихід на міжнародний кіноринок.

Серед журі проєкти розглядатимуть Крістіна Оберг, Юлія Гебауер, Миколай Покромскі й Магдалена Шведкович.

Подати заявку можна тут до 17 квітня.

Раніше ми писали, що за фільмом "Довбуш" хочуть зняти серіал для Netflix.