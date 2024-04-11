Театр ім. Франка планує продавати квитки на вистави через застосунок "Дія"

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка працюють над тим, аби продавати квитки на вистави через застосунок "Дія".

Про це у Facebook повідомив колишній міністр культури Євген Нищук.

Це питання обговорювалося на зустрічі з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Наразі вже створюється робоча група з питання діджиталізації у сфері культури.

Таке питання почало обговорюватися після проблем зі спекуляцією під час продажу квитків на вистави театру, які набрали великої популярності. Цілковитим топ-лідером нинішнього театрального сезону в Києві стала вистава "Конотопська відьма", квитки на яку придбати практично неможливо, а уривки з неї потрапляють у тренди Тік Току, відео з хештегом #конотопськавідьма у Інтернеті збирають під мільйон переглядів.

Раніше "Укрінформ" повідомляв, що платформа онлайн-оголошень OLX.UA співпрацюватиме з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка задля видалення з онлайн-платформи оголошень, що порушують правила реалізації квитків.

Тоді у театрі наголошували, що питання перепродажу квитків шахраями для театру болюче і актуальне, адже це шкодить репутації закладу.

Нагадаємо, Київський театр імені Івана Франка зібрав на благодійному показі вистави “Конотопська відьма” понад 2,3 млн гривень для українських захисників.

Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка