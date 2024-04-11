Український застосунок з гороскопами Nebula лідирує за завантаженнями і має дохід $50 млн

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Ірина Маймур
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Український застосунок Nebula з гороскопами — один із лідерів за кількістю завантажень в AppStore.

Станом на зараз його завантажили понад 30 млн разів, пише Forbes.

Застосунок Nebula — це стартап компанії OBRIO з українського холдингу Genesis. Його запустили 5 років тому. В однойменному застосунку й на сайті проєкту є щоденні гороскопи, перевірка сумісності за знаком зодіаку та онлайн-консультації астрологів.

У 2023-му Nebula став лідером серед астрологічних застосунків AppStore. На січень 2024-го апку завантажили понад 30 млн разів, ще 15 млн людей скористалися сервісом на сайті. Щомісяця проєкт залучає 4,3 млн користувачів. Nebula монетизується через підписку, платні консультації астрологів і рекламу.

Журналісти Forbes ознайомилися з внутрішньою статистикою AppStore щодо показників Nebula і виявили, що дохід компанії може бути близько $50 млн. СEO OBRIO Олександр Федоров не прокоментував цю цифру, однак повідомив, що за минулий рік виторг компанії зріс у 2,5 раза.

Раніше ми писали, що український Headway увійшов до списку 100 найперспективніших технологічних стартапів у Європі.

Фото: Rob Hampson/Unsplas

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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