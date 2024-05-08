8 серіалів про їжу, які можна подивитися за один вечір

На кухні, серед ідеально наточених ножів, розпечених сковорідок і вимитих до дзеркального блиску металевих каструль, створюються не лише гастрономічні шедеври, що бентежать думки і смакові рецептори, а ще й чудові серіали про їжу.

Зібрали для вас добірку свіженьких художніх і документальних серіалів у стилі фудпорн. Усі короткі, проковтнути їх можна буквально за один вечір.

Ведмідь (The Bear)

Про що: Молодий амбітний шеф Кармі після самогубства старшого брата повертається до рідного Чикаго, щоб керувати сімейним бізнесом із продажу сендвічів. Крихітна забігайлівка сильно відрізняється від ресторанів високої кухні, в яких звик працювати Кармі. Він хоче зробити це місце престижнішим, але йому доведеться зіткнутися з безліччю дрібних проблем, від примхливих клієнтів до зламаного унітазу. Та найскладнішим завданням для нього стане завоювати довіру незговірливих співробітників.

Навіщо дивитися: щоб побачити залаштунки ресторанного бізнесу без прикрас. А ще 4 "Золотих глобуси" та 4 премії "Еммі" лагідно натякають, що серіал дійсно достойний уваги.

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Уроки хімії (Lessons in Chemistry)

Про що: США, 1960-ті. Елізабет Зотт змушена відмовитися від мрії займатися наукою через вимоги суспільства, яке вважає, що в науковому світі немає місця жінкам. Втративши роботу і опинившись у положенні матері-одиначки, Елізабет погоджується вести кулінарне шоу і знаходить власний шлях до науки.

Навіщо дивитися: Щоб знайти тут те, що відгукнеться саме вам. Фемінізм, американська мрія, мати-одиначка, аутсайдери суспільства, собака, що вміє розмовляти, зустріч соулмейта в океані не тих людей — тригерів у цьому серіалі вистачить на всіх.

Джулія (Julia)

Про що: 1962 рік, після поїздок Європою Джулія Чайлд разом із чоловіком-дипломатом, який пішов у відставку, повертається до США. Зʼявившись одного разу на місцевому телебаченні, Джулія замислюється про власну кулінарну програму. Її мета — познайомити простих американців з вишуканою французькою кухнею і зробити їхнє життя суттєво смачнішим.

Навіщо дивитися: щоб побачити всі стадії виробничого пекла на телебаченні. Початкова відмова телередакторів спонукає Джулію Чайлд дати обіцянку оплатити пілотний епізод шоу, самій закупити продукти, хитро обвести навколо пальця чоловіка та фактично керувати кулінарним шоу, яке стане улюбленим для десятків мільйонів глядачів. Все це — без телевізійного досвіду.

Маканай: Куховарство в будинку майко

(The Makanai: Cooking for the Maiko House)

Про що: Кійо та її подруга дитинства Суміре переїхали до Кіото з Аоморі, щоб стати майко — так називають учениць гейші. Однак через свій характер і відсутність таланту Кійо не вдалося пройти відбір, тому вона готує їжу для дівчаток у будинку майко. Тим часом Суміре наполегливо працює, щоб стати найкращою ученицею.

Навіщо дивитися: по-перше, це красиво. Без жартів, це дуже красиве й естетичне кіно: медитативні зйомки їжі в стилі фудпорн і ASMR, вулиці міста Кіото, яке багато в чому зберігає свою історичну автентичність феодальної Японії, культура японських гейш, які всупереч поширеній думці не є розпусними жінками для любовних втіх.

Ти — те, що ти їси. Експеримент з близнюками

(You Are What You Eat: A Twin Experiment)

Про що: Документальний міні-серіал про однояйцевих близнюків, які на вісім тижнів змінюють своє харчування і спосіб життя. Все це задля унікального наукового експерименту для вивчення впливу певної їжі на організм людини.

Навіщо дивитися: Щоб дізнатися, як їжа впливає на наш організм. Спойлер: ідентичні близнюки в цьому експерименті стали веганом і м’ясоїдом і показали, що обидва типи харчування не є ідеальними

Жити до 100. Секрети блакитних зон

(Live to 100: Secrets of the Blue Zones)

Про що: Документальний міні-серіал не прямо таки про їжу, але вона відіграє в цій історії дуже важливу роль. «Блакитна зона» — це термін, який використовується для опису будь-якої галузі світу, де люди відрізняються надзвичайною тривалістю життя. Фільм розповідає про спостереження мандрівника та письменника Дена Бюттнера про те, що, на його думку, допомагає мешканцям «блакитних зон» дожити до 80, 90 і навіть 100 років, залишаючись при цьому активними та здоровими.

Навіщо дивитися: щоб зазирнути в життя людей, які мають всі шанси прожити мінімум 100 років. Дізнатися, чим вони харчуються, яким спортом займаються, про що думають, а також про інші аспекти їхнього життя, який позитивно позначається на їхньому здоров'ї.

Вирощуй, готуй, їж (Grow, Cook, Eat)

Про що: Документальне шоу про те, як можна вирощувати їжу власноруч. Для того, щоб виростити овочі й фрукти, не потрібні теплиці або півгектара землі, це можна робити в невеличкому саду або в контейнерах на балконі чи підвіконні. Кожен епізод зосереджується на певному овочі та проводить нас через увесь процес, від посіву насіння до збору врожаю та приготування їжі.

Навіщо дивитися: Дізнатися, який процес пройшла та ж сама картопля чи буряк перед тим, як опинитися у вашому борщі. І хтозна, можливо, надихнутися на власний міні-город біля дому чи на підвіконні.

Походження смаків (Flavorful Origins)

Про що: Китайський документальний серіал, який розкриває кулінарні таємниці Китаю. Автори документалки досліджують різноманітні технології приготування їжі та локальні кухні з типовими місцевими азіатськими інгредієнтами з регіонів Чаошань, Юньнань, Ганьсу та Гуйян.

Навіщо дивитися: Щоб більше знати про тонкощі китайської кухні. Бо дехто досі щиро вірить, що кухня Китаю — це локшина, рис і качка по-пекінськи.