McDonald's планує відкрити ресторани на АЗС, а також біля вокзалу у Львові

McDonald's планує розвивати партнерські програми з мережами АЗС та відкривати свої заклади на їхній території.

Про це повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, пише "Інтерфакс-Україна".

Суть якого полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти.

"Цього року ми плануємо втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах. На наступні роки ми продовжуємо розглядати локації, щоб відкривати заклади McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах", - повідомив Стефурак.

Водночас він наголосив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's. Такі проєкти не є експериментальними, а є частиною опрацьованої стратегії, що визначає, в яких місцях буде доцільним побудувати новий McDonald's.

Також наразі компанія шукає ділянку для закладу поряд з головним залізничним вокзалом у Львові.

"Ми розглядаємо нові можливості розташування поблизу ключових вокзалів. Насамперед нас цікавить львівський вокзал, однак це поки що лише напрям роботи, над яким працюємо", – заявив Стефурак.

Раніше ми писали, що вже другий ресторан McDonald's відкрився на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп".

Фото: McDonald's