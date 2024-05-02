McDonald's планує відкрити ресторани на АЗС, а також біля вокзалу у Львові

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Валерія Гуржий
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McDonald's планує розвивати партнерські програми з мережами АЗС та відкривати свої заклади на їхній території.

Про це повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, пише "Інтерфакс-Україна".

Суть якого полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти.

"Цього року ми плануємо втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах. На наступні роки ми продовжуємо розглядати локації, щоб відкривати заклади McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах", - повідомив Стефурак.

Водночас він наголосив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's. Такі проєкти не є експериментальними, а є частиною опрацьованої стратегії, що визначає, в яких місцях буде доцільним побудувати новий McDonald's.

Також наразі компанія шукає ділянку для закладу поряд з головним залізничним вокзалом у Львові.

"Ми розглядаємо нові можливості розташування поблизу ключових вокзалів. Насамперед нас цікавить львівський вокзал, однак це поки що лише напрям роботи, над яким працюємо", – заявив Стефурак.

Раніше ми писали, що вже другий ресторан McDonald's відкрився на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп".

Фото: McDonald's

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Опубліковано: 02 травня 2024
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