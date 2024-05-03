Цього року у Києві планують висадити 6 млн квітів

У 2024 році у Києві планують висадити близько 6 мільйонів квітів, значну частину яких комунальники вирощують у власних оранжереях.

Про це повідомили у КМДА.

Акцент роблять на багаторічних рослинах, адже це дозволяє економити ресурс і зменшувати витрати на озеленення. Загалом протягом минулого року в міських парках, скверах та на бульварах висадили понад 6,5 млн квітів.

Фото: Unsplash\Sergey Shmidt