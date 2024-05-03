Цього року у Києві планують висадити 6 млн квітів

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Валерія Гуржий
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У 2024 році у Києві планують висадити близько 6 мільйонів квітів, значну частину яких комунальники вирощують у власних оранжереях.

Про це повідомили у КМДА.

Акцент роблять на багаторічних рослинах, адже це дозволяє економити ресурс і зменшувати витрати на озеленення. Загалом протягом минулого року в міських парках, скверах та на бульварах висадили понад 6,5 млн квітів.

Фото: Unsplash\Sergey Shmidt

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Опубліковано: 03 травня 2024
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