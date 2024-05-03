Цього року у Києві планують висадити 6 млн квітів
У 2024 році у Києві планують висадити близько 6 мільйонів квітів, значну частину яких комунальники вирощують у власних оранжереях.
Про це повідомили у КМДА.
Акцент роблять на багаторічних рослинах, адже це дозволяє економити ресурс і зменшувати витрати на озеленення. Загалом протягом минулого року в міських парках, скверах та на бульварах висадили понад 6,5 млн квітів.
Фото: Unsplash\Sergey Shmidt
Опубліковано: 03 травня 2024
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