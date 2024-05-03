Без Єсеніна та Достоєвського: у застосунку "Київ Цифровий" розпочалося голосування щодо перейменування вулиць

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Валерія Гуржий
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У Києві планують перейменувати ще 18 вулиць та одну площу. Голосування вже розпочалося у застосунку "Київ Цифровий".

Перейменувати пропонують такі вулиці: Тургенєва, Брюсова, Боткіна, Наумова, Крилова, Чаадаєва, Станіславського, Стрілкову, Ковалевської, Вузівську, Заслонова, Нахімова, Достоєвського, Пушкіна, Вешенського, Мельниченка, Єсеніна, а також провулок Бехтерівський та площу між вулицями Січеславською та Георія Кірпи.

Голосування триватиме до 12 травня.

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 03 травня 2024
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