На Київщині планують перейменувати 7 населених пунктів
У чотирьох районах Київської області перейменують 7 населених пунктів.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Де відбудуться зміни:
- у Білоцерківському районі планують перейменувати три населені пункти:
- село Перше Травня – Роська;
- село Первомайське – Малий Вердер;
- село Червоні Яри – Хрещатий Яр.
- у Бориспільському районі пропонують перейменувати один населений пункт:
- село Перше Травня – Княже.
- у Броварському районі планують змінити назви двох сіл:
- Перше Травня – Димівка
- Першотравневе – Димівське .
- у Вишгородському районіпропонують перейменувати одне село:
- Чкалівка – Вишово
Опубліковано: 16 квітня 2024
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