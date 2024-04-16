На Київщині планують перейменувати 7 населених пунктів

У чотирьох районах Київської області перейменують 7 населених пунктів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Де відбудуться зміни:

у Білоцерківському районі планують перейменувати три населені пункти:

село Перше Травня – Роська; село Первомайське – Малий Вердер; село Червоні Яри – Хрещатий Яр.

у Бориспільському районі пропонують перейменувати один населений пункт:

село Перше Травня – Княже.

у Броварському районі планують змінити назви двох сіл:

Перше Травня – Димівка Першотравневе – Димівське .

у Вишгородському районіпропонують перейменувати одне село: