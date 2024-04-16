На Київщині планують перейменувати 7 населених пунктів

2572
Валерія Гуржий
share share

У чотирьох районах Київської області перейменують 7 населених пунктів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Де відбудуться зміни:

  • у Білоцерківському районі планують перейменувати три населені пункти:
  1. село Перше Травня – Роська;
  2. село Первомайське – Малий Вердер;
  3. село Червоні Яри – Хрещатий Яр.
  • у Бориспільському районі пропонують перейменувати один населений пункт:
  1. село Перше Травня – Княже.
  • у Броварському районі планують змінити назви двох сіл:
  1. Перше Травня – Димівка
  2. Першотравневе – Димівське .
  • у Вишгородському районіпропонують перейменувати одне село:
  1. Чкалівка – Вишово

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 квітня 2024
share share
У Бучі американські художники створили мурал на місці масового розстрілу цивільних У Бучі американські художники створили мурал на місці масового розстрілу цивільних “20 днів у Маріуполі” виходить на Netflix: коли дивитися “20 днів у Маріуполі” виходить на Netflix: коли дивитися Цьогоріч у Львові відмовилися від весняного покосу трави: яка причина Цьогоріч у Львові відмовилися від весняного покосу трави: яка причина “Укрзалізниця” і “Лавка Традицій” випустили фуд-бокси з продуктами вiд українських крафтових виробників “Укрзалізниця” і “Лавка Традицій” випустили фуд-бокси з продуктами вiд українських крафтових виробників
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.