Оголошено конкурс проєктів відбудови Північної Салтівки у Харкові: що планують зробити

Благодійна організація Norman Foster Foundation спільно з українськими та міжнародними партнерами оголосила опенкол на конкурс Kharkiv Housing Challenge.

Про це пише "ЛЮК".

В його межах архітекторам пропонують розробити проєкти відбудови будинків на Північній Салтівці, найбільш постраждалому районі Харкова після 24 лютого 2022 року. Завдання полягає в тому, щоб розробити модульну систему, здатну модернізувати існуючі бетонні панельні будинки та покращити громадські простори, зосередившись на створенні безпечних, енергоефективних та яскравих районів.

Учасникам варто звернути увагу на інтеграцію бомбосховищ та використання перших поверхів будинків для розміщення там різних об’єктів. Проєкт також має надавати рішення для відновлення серйозно пошкоджених будівель з оновленою, але локально вкоріненою архітектурною ідентичністю.

Концепти, які переможуть, будуть надалі розроблені в детальні проєкти майбутнього будівництва. Це буде зроблено у співпраці з місцевими жителями в межах майбутнього етапу фінансування.

Проєкти переможці отримають нагороди у 6000, 3000 та 1000 євро за перше, друге та третє місце відповідно.

Подати свою заявку можна на сайті конкурсу.

Фото: t.me/Кирило Тимошенко