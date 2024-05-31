Замість WOG пасажирів “Інтерсіті” годуватиме Ray AB Cafe: що в новому меню

З 1 червня Укрзалізниця змінює оператора харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Замість WOG Cafe послуги надаватиме Ray AB Cafe, повідомляють в УЗ.

Welcome our new menu on Intercity trains pic.twitter.com/1Dzs5ik5R2 — Ukrainian railways Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) May 31, 2024

“Чому Ray? Наші нові партнери розповідають, що промінь, як і поїзд, завжди має початок та напрямок. Ваша подорож починається в пункті А, напрямок до В визначаєте ви самі — а поміж тим, саме час випити смачної кави у бортовому кафе “Інтерсіті+”, — йдеться в повідомленні УЗ.

В оновленому меню з'явиться 33 нові позиції: круасани, дитяче меню, рибне меню, веганські бургери, курячий бульйон тощо. Ціни на комплексні обіди та воду в квитку залишаться без змін.

Перевізник просить дати фідбек пасажирів, які спробують нове меню. Відгуки можна залишати у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, у застосунку УЗ та через QR-коди безпосередньо у вагонах.

Фото ілюстративне: znaimo