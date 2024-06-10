Литовські фахівці допоможуть реставрувати 100 картин Марії Примаченко

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Валерія Гуржий
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Центр реставрації музейних цінностей Пранаса Гудинаса Литовського національного художнього музею допоможе із реставрацією 100 картин української художниці Марії Примаченко, які наразі перебувають у Запорізькому обласному художньому музеї.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Нині на реставрації у Центрі перебувають картини з українського Музею Ханенків. Крім того, наразі литовці відновлюють український килим з Маріуполя. Реставратори Центру вже дослідили та відреставрували понад 50 картин та 1000 графічних робіт з українських музеїв, найближчим часом очікують ще 600 робіт та щонайменше двох українських стажерів.

В Україні литовці співпрацюють з центром імені митрополита Андрея Шептицького та нині чекають реставраторів з Києво-Печерської лаври. Раніше у Центрі реставрації вже пройшли стажування 9 співробітників Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Вони ознайомилися з новими методами реставрації творів із дерева, металу, паперу, тканин.

Фото: Мітец

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Опубліковано: 10 червня 2024
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