Литовські фахівці допоможуть реставрувати 100 картин Марії Примаченко

Центр реставрації музейних цінностей Пранаса Гудинаса Литовського національного художнього музею допоможе із реставрацією 100 картин української художниці Марії Примаченко, які наразі перебувають у Запорізькому обласному художньому музеї.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Нині на реставрації у Центрі перебувають картини з українського Музею Ханенків. Крім того, наразі литовці відновлюють український килим з Маріуполя. Реставратори Центру вже дослідили та відреставрували понад 50 картин та 1000 графічних робіт з українських музеїв, найближчим часом очікують ще 600 робіт та щонайменше двох українських стажерів.

В Україні литовці співпрацюють з центром імені митрополита Андрея Шептицького та нині чекають реставраторів з Києво-Печерської лаври. Раніше у Центрі реставрації вже пройшли стажування 9 співробітників Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Вони ознайомилися з новими методами реставрації творів із дерева, металу, паперу, тканин.

Фото: Мітец