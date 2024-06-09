В історичній частині Чернівців цьогоріч планують відреставрувати 14 старовинних дверей

У 2024 році в історичній частині Чернівців планують відреставрувати 14 старовиних дверей.

Про це розповів директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор Ніколенко.

У 2023 році в рамках програми співфінансування відреставрували десять дверей у історичній частині Чернівців. Цього року департамент отримав 14 заявок на реставрацію. На даний момент ремонтні роботи проводяться за сімома адресами, зокрема на вулицях Руська та Тараса Шевченка.

“Підрядна організація демонтує двері, на їх місце ставить тимчасові, для того, щоб під’їзди були закриті. І в себе на базі двері реставрують”, – пояснює Ігор Ніколенко.

Для проведення робіт цьогоріч виділили 300 тисяч гривень. Місцевим жителям, які хочуть відреставрувати старі двері, потрібно написати відповідну заяву до департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

“Розгляд заяви фактично триває до місяця. Департамент інфраструктури розробляє документацію, прораховує кошторисну вартість. Далі вартість озвучується ініціаторам заяви. Вони збирають 30% від загальної вартості реставрації дверей. Якщо мешканці зібрали суму, тоді розпочинаються роботи”, – каже Ігор Ніколенко.

Фото: скриншот з відео