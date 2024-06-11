На Оболоні відремонтують ще один шляхопровід за 288 млн гривень

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Валерія Гуржий
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Київавтодор оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Лугової та Богатирської вартістю 288 млн гривень.

Планується, що під час ремонту облаштують нову перильну та бар’єрну огорожу, опори освітлення, дорожнє покриття на підходах, а також велодоріжки. Також на підходах до пішохідних переходів встановлять пандуси, понизять бортовий камінь і покладуть тактильну плитку.

Повідомляється, що капітальний ремонт шляхопроводу є продовженням капітального ремонту вулиці Богатирської. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.

Фото: УНІАН

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Опубліковано: 11 червня 2024
Оболонь ремонт дорог Київавтодор
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