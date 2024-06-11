На Оболоні відремонтують ще один шляхопровід за 288 млн гривень

Київавтодор оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Лугової та Богатирської вартістю 288 млн гривень.

Планується, що під час ремонту облаштують нову перильну та бар’єрну огорожу, опори освітлення, дорожнє покриття на підходах, а також велодоріжки. Також на підходах до пішохідних переходів встановлять пандуси, понизять бортовий камінь і покладуть тактильну плитку.

Повідомляється, що капітальний ремонт шляхопроводу є продовженням капітального ремонту вулиці Богатирської. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.

Фото: УНІАН