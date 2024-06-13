Відключень світла знову побільшає за кілька днів – причина

Найближчими днями “Енергоатом” виведе у ремонт один енергоблок, тому дефіцит в енергосистемі може збільшитись.

Про це повідомили в компанії.

"Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись", — йдеться у повідомленні..

Ремонти зараз допоможуть восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень світла.

За планом цьогоріч — ремонти на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

Роботи виконують за графіком ремонтної кампанії, погодженим “Укренерго”. Графік складений оптимально і враховує всю складність ситуації з енергопостачанням.

За словами виконувача обовʼязків голови правління “Енергоатому” Петра Котіна, останніми місяцями компанія вже завершила ремонти трьох енергоблоків потужністю 2 420 мегават.

“Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171,84 мільйона кіловат електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні”, — повідомив Котін.