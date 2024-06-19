Куди піти у Києві 21-23 червня: "Країна мрій", квітковий ярмарок та свято Івана Купала на ВДНГ

Протягом 21-23 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких KyivBikeCinemaFest у кінотеатрі "Жовтень", маркет Етніка.Книги.Вино, фестиваль "Країна Мрій", портрети за донат та створення вінків у Squat, благодійний собачий маркет, вечірки у Куренях та Хвильовому, а також святкування Івана Купала на ВДНГ.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

У п'ятницю запалюватиме техно-мавка та музична продюсерка – Miss K8 aka Kateryna Kremko, Dimitri Cruz та Alex P. Dress code: total black. У суботу на вас очікують виступи іспанського ді-джея і продюсера Aaryon, іноземних гостей Fleming& Runov з фірмовим b2b сетом і Vadimoov.

У неділю відбудеться великий концерт Angry Kreyda зі спеціальним гостем Osty та електронним етно-звучанням від Yova Yager, Vita Kostyna і Moojev. Також у цей день на вас чекає купальські магічні забави: травоплетіння вінків і маскувальних сіток для побратимів на фронті, хороводи навколо Купайлиці, магічні обряди розмальовування керамічних пташок та невимушене спілкування в атмосфері прадавнього язичницького Свята Купала. Dress code: українське етно.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 21-23 червня з 16:00

У п'ятницю на вас чекає соло сет від bay o bay, у суботу запланований ком'юніті івент Sway sway, а у неділю відбудеться вечірка під назвою "Шалені", на якій гратимуть Dj Sith, Elijan Live та Kiptilov.

Ціна: від 150 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 21-23 червня з 16:00

На даху ТРЦ Gulliver відбудеться концерт композитора віртуоза Євгена Хмари з програмою "Мелодії Землі".

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: ТРЦ Gulliver, Спортивна площа, 1а

Коли: 21 червня 19:00

З 21 по 22 червня в кінотеатрі "Жовтень" проходитиме KyivBikeCinemaFest - фестиваль поєднує любителів мотоциклів та кіно, пропонуючи поєднання культури мотоциклів та кінематографу. Учасники зможуть насолодитися переглядом фільмів про мотоцикли, брати участь у мото-іграх або пробігах та насолоджуватися мото-артом.

Ціна: від 130 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Констянтинівська, 26

Коли: 21 червня-22 червня з 17:00

15 тематичних майданчиків, 35 етнічних та фольклорних гуртів, книжковий ярмарок, алеї майстрів і крафтярів, дитяча галявина, кримськотатарський, японський простір і новинки фестивалю – духовна містична сцена, а ще поетична майстерня.

Фестиваль пропонує дві музичних сцени – фольклорну і сучасну етнічну, а також різноманіття майданчиків та активностей. На ювілейному фестивалі “Країна Мрій” безумовно тільки наживо виступлять 35 українських колективів різних напрямків етно, насичені майстер-класи, виставки мистецтва та багато інших активностей, а також конкурс з плетіння вінків.

Ось тут зібрали для вас усі фестивалі в Україні, які пройдуть цього літа.

Ціна: від 490 грн. Квитки

Де: Національний Ботанічний сад ім. М.М. Гришка

Коли: 21-23 червня з 12:00

Субота

На події ви послухаєте музику в затишній літній резиденції релаксу, поводите хороводи навколо Купайлиці або Марени, сплетете вінки із польових трав, почуєте містичний обрядовий спів від фольклористів. Також зможете пограти в екзотичні для сьогодення народні ігри в день літнього сонцестояння. На події на вас чекає ярмарок та традиційні ремесла, обрядова програма, збір для ЗСУ, а також народна музика - Khayat, Гуляй город, Drum&Tuba band та багато інших музикантів.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 22-23 червня з 12:00

На події можна буде розглядати і купувати вироби народних ремісників, які через деякий час стануть спадщиною, слухати лекції про нашу самобутність, вчитися вишивати, плести вінки та робити мотанки, переосмислювати історичні події і дискутувати щодо них, танцювати, співати та дивитися фільми з кінофондів кіностудії ім.О.Довженка прямо під відкритим небом, а також пити просеко за зустріч.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: кіностудія імені Довженка, проспект Перемоги, 44

Коли: 22-23 червня з 11:00

На заході на вас чекає море фермерських квітів та сезонних зелених трав, станція пересадки для рослин та саджанці калини, дуба та каштанів, зона емоційного розвантаження з биттям посуду, корнер по плетінню маскувальних сіток. А також насичена програма – майстер-класи зі створення дівочого віночка на голову, передбачення по картам таро, створення власного неповторного аромату, живопис, гончарство та робота з епоксидною смолою. Детальна програма.

Ціна: від 250 грн

Де: LoraShen Studio, просп. Лобановського, 119/2

Коли: 22-23 червня з 11:00

Неділя

Благодійний міні-маркет відбудеться на користь безхатніх тваринок. На ярмарці вас чекатимуть цікаві пет-бренди. Також в рамках маркету відбудеться розіграш 4 кігтєточок від saymeow та квиток на йогу з цуциками.

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 23 червня з 14:00

З 16:00 Настя Телікова робитиме портрети за донат у вінках від однієї з кращих художниць по костюмах країни Лесі Патоки. Також, з трав та польових квітів вас навчань плести вінки самостійно. О 17:00 всю цю магію доповнить звучання голосів фольклорного гурту Рожаниця із купальськими піснями та обрядами до Трійці, що також припадає на цю дату.

Надвечір проведуть аукціон віночків, які точно припадуть до душі. Організатори будуть раді всіх бачити в національному вбрані, особливо для фото.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 23 червня з 16:00

Кінофестиваль, присвячений темі "Жінка у сучасному світі". Проєкт створений, щоб осмислити роль і місце жінки в сучасних українських реаліях, щоб висловити свою позицію та привернути увагу громадськості до питань, що з якихось причин не можуть бути сформульовані поза кінематографом.

У програмі:

23 червня о 17:30 відбудеться церемонія відкриття, зустріч з режисеркою, сценаристкою, фотографинею, громадською діячкою, Ольгою Онишко (Україна-США), а також перегляд фрагментів фільмів, а також діалог з глядачем. У фойє: виставка картин "Жива", автограф-сесія, press wall

24 червня о 18:30 пройде вечір двох зірок, зірка театру і кіно Римма Зюбіна, зірка фронту, командир підрозділу Юлія "Ураган" Воборнікова. Вірші. Проза. Спогади. Спілкування з глядачем.

25 червня о 18:30 відбудеться прем'єра фільму.

26 червня о 18:30 покажуть короткометражних фільмів молодих українських режисерок.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6,

Коли: 23 червня 17:30, 24-26 червня 18:30

Hey Garage Sale – це маркет від агенції Public Kitchen та курованого гіда Києвом Hey Guide, на якому об’єднаються понад 25 брендів та українських дизайнерів. Серед учасників маркету: Anna October, IENKI IENKI, Etnodim, Katimo, JUL, Article Blazers, Gunia, Litkovska, SNDCT, Olenich, Katsurina, Sova, German Apparel, Estro, Cultnaked та інші. Кожний бренд представить свої скарби з архівних колекцій, а також базові речі з унікальними знижками.

За фуд-корт відповідатимуть також друзі агенції – кав’ярня Bimbo coffee, пекарня Leila bakery та український бренд рослинної їжі Wanted Vegan.

Ціна: 100 грн

Де: вул. Михайлівська 22В

Коли: 23 червня з 11:00