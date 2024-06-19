7 фестивалів в Україні, які варто відвідати цього літа

Попри повномасштабну війну, в Україні розвивається фестивальна культура. Однак тепер зі зборами на ЗСУ і на безпечних локаціях. Так, у Києві вперше за три роки проведуть музичний фестиваль Atlas, а у Львові відбудеться Faine Misto.

Зібрали популярні українські фестивалі, що проведуть цього літа.

Музичний фестиваль “Країна Мрій”

Етнофестиваль Олега Скрипки “Країна Мрій” пройде на території Національного Ботанічного саду імені Гришка. Цьогоріч проєкту виповнюється 20 років.

На ювілейному фестивалі “Країна Мрій” наживо виступлять 35 українських колективів на двох музичних сценах. Серед них:

Мандри

Karta Svitu

Ot Vinta

Яppa

Йосифович Rock Band

Лея

ТaRuta

Мnishek

Мова

Пиріг і Батіг

Folkulaka

Lemko Bluegrass Band

Олег Скрипка та Лє Гранд Оркестр та інші.

Також на заході проведуть майстерки, виставки, працюватиме дитяча зона з розвагами, книжковий ярмарок, кримськотатарський і японський простори, алея майстрів тощо. Усього облаштують 15 тематичних локацій і майданчиків.

Мета фестивалю — підтримка зборів БФ “Печерські котики” на маскувальні засоби для сил оборони України. А також — БФ Олега Скрипки “Країна Мрій”, який підтримує дітей та українських військових.

Ціна: до 20 червня – 550 на 1 день та 1500 грн на всі на 3 дні; у дні фестивалю – 600 та 1600 грн на всі на 3 дні.

Де: Київ, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка (вул. Садово-Ботанічна, 1)

Коли: 21-23 червня

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Байкерський фестиваль KyivBikeCinemaFest

Цей фестиваль поєднає прихильників мотоциклів та кіно. Учасники зможуть насолодитися переглядом фільмів про мотоцикли, спілкуванням з однодумцями та мотоартом.

Зокрема, в межах заходу покажуть стрічки "Байкери", "Моя Мото Країна" і "Фуріоза. Шалений Макс".

Ціна: оголосять пізніше

Де: Київ, кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Коли: 21-22 червня

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Жіночий фестиваль “Я не така”

У Будинку кіно пройде жіночий фестиваль “Я не така”, присвячений жінкам у сучасному світі.

Під час заходу відбудуться кінопокази, обговорення фільмів, зустрічі з режисерками, актрисами та військовослужбовицями. Зокрема — режисеркою, сценаристкою і фотографинею Ольгою Онишко, акторкою Риммою Зюбіною і командиром підрозділу Юлією “Ураган” Воборніковою.

“Проєкт створений, щоб осмислити роль і місце жінки в сучасних українських реаліях, щоб висловити свою позицію та привернути увагу громадськості до питань, що з якихось причин не можуть бути сформульовані поза кінематографом”, — кажуть організатори.

Ціна: безкоштовно

Де: Київ, Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6)

Коли: 23–26 червня

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Музичний фестиваль “Покоління”

Фестиваль “Покоління” — це музична “машина часу”. Завітавши на нього, меломани опиняться на дискотеці 90-х і 00-х з музикою і атмосферою тих часів.

Серед уже оголошених артистів — співачка Lama і гурт “Скрябін”. Повний лайнап обіцяють повідомити незабаром.

На фесті буде не тільки класна музика, а й тематичні розваги, цікаві інтерактивні локації для фото, зони для відпочинку, смачна їжа та бари.

“Покоління” вдруге в Києві. І ми дуже хочемо бачити всіх, у кого настрій на музику 90-х та 00-х й відповідну атмосферу”, — говорять організатори.

Ціль заходу — зібрати кошти на потреби 3 ОШБр.

Ціна: від 300 грн

Де: Київ, ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1)

Коли: 5-7 липня

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Музичний фестиваль Atlas United

Цьогоріч музичний фестиваль Atlas. Його проведуть уперше за 3 роки.

Фестиваль отримав нову назву — Atlas United. Його мета — разом з партнерами зібрати мінімум 100 мільйонів гривень. Частина коштів буде направлена на придбання роботів через фандрейзингову платформу UNITED24, а інша — на забезпечення дронами ЗСУ, зокрема на харківському напрямку.

На фестивалі облаштують шість сцен, на яких виступлять топові музиканти:

“Бумбокс”

“Жадан і собаки”

Артем Пивоваров

“Без обмежень”

Dantes

Курган і Agregat

“Друга Ріка”

Latexfauna

Verka Serduchka з премʼєрою українськомовної програми

Христина Соловій

Крихітка

thekomakoma

діти інженерів

хейтспіч

Туча

Renie Cares

Ницо Потворно

ДК Енергетик

Dissapeared Completely та інші.

Окрім музичної частини, в програмі також “Підпільний стендап”. Серед коміків — Василь Байдак, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Світлана Немонежина, Женя Коротков та багато інших.

Ціна: від 1400 грн

Де: Київ, ТРЦ Blockbuster Mall (просп. Cтепана Бандери, 36)

Коли: 12-14 липня

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Одеський міжнародний кінофестиваль

Минулого року фестиваль проходив у Чернівцях, цьогоріч його прийматиме Київ.

​На власників фестивальних абонементів чекають 9 днів прем'єр українських та міжнародних фільмів, фестивальних хітів, майстеркласи та лекції від діячів кінематографа. Серед документалок, зокрема, покажуть стрічки:

“Воїни”

“Ігровий майданчик путіна”

“Лох Несс: вони створили чудовисько”

“Три іскри” тощо.

Також на кінофестивалі відбудеться показ спеціальної програми-ретроспективи “Наша ДНК”. У програмі — 8 національних стрічок:

“Брама”

“Будинок слово. Нескінченний роман”

“Герой мого часу”

“Дике поле”

“Жива ватра”

“Моя Бабуся з Марса”

“Припутні”

“Шляхетні волоцюги”.

Ціна: вартість акредитації — 1900 грн

Де: Київ, КВЦ "Парковий", Будинок кіно та кінотеатр "Оскар"

Коли: 12-20 липня

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Музичний фестиваль Faine Misto

3 дні, 6 сцен і 100 артистів — цьогоріч один із легендарних українських музичних фестивалів знову пройде у Львові.

У 2024 році він матиме назву — Faine Misto: Земля майбутніх легенд. Адже легендарні зміни відбуваються просто тут і зараз, а ми маємо цьому сприяти, допомагаючи нашим оборонцям звільняти країну.

Серед артистів, які виступлять цьогоріч:

“Жадан і собаки”

Karna

Курган & Agregat

Latexfauna

Zwyntar

Христина Соловій

Vivienne Mort

“Діти інженерів”

Tember Blanche

Паліндром

Epolets

“Мертвий півень”

Юля Юріна

Dakhtrio

Sasha Boole та інші.

Ціна: від 600 грн

Де: Львів, територія !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26)

Коли: 2-4 серпня

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Фото: danil pavlov; Faine Misto; Одеський міжнародний кінофестиваль; Atlas United; “Покоління”; “Країна Мрій”