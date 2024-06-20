Міноборони запустило чатбот “Армія+”, який консультуватиме військових та їхні родини
Міноборони запустило чат-бот “Армія+” для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.
"Тут ви можете отримати мінформацію щодо отримання УБД, проходження ВЛК, бронювання, рекрутингу та інших прав і соціальних пільг військовозобов'язаних, військвих та членів сімей", – йдеться в описі бота.
Чатбот доступний за посиланням. Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо вибрати відповідну категорію запитань.
Нагадаємо, що у травні 2024 року Міноборони анонсувало запуск додатка для військових — “Армія+”.
Фото: АрміяInform
Опубліковано: 20 червня 2024