Міноборони запустило чатбот “Армія+”, який консультуватиме військових та їхні родини

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Ірина Маймур
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Міноборони запустило чат-бот “Армія+” для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

"Тут ви можете отримати мінформацію щодо отримання УБД, проходження ВЛК, бронювання, рекрутингу та інших прав і соціальних пільг військовозобов'язаних, військвих та членів сімей", – йдеться в описі бота.

Чатбот доступний за посиланням. Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо вибрати відповідну категорію запитань.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Міноборони анонсувало запуск додатка для військових — “Армія+”.

Фото: АрміяInform

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Опубліковано: 20 червня 2024
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