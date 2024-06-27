IKEA повертається в Україну

520
Валерія Гуржий
share share

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи.

Про це повідомляє "Економічна правда".

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", - заявив один із співрозмовників.

У 2020 році IKEA вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 – відкрити перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, який пропрацював лише рік. Після початку повномасштабної війни IKEA призупинила роботу в Україні та закрила магазин та точки видачі.

Раніше ми писали, що близько 20 магазинів іспанської компанії Inditex (бренди, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home) відновлять роботу у Києві з середи, 3 квітня.

Чекаєте на повернення IKEA?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 червня 2024
share share
Цього року вперше в Україні може не відкритися жодного із запланованих ТРЦ: причини Цього року вперше в Україні може не відкритися жодного із запланованих ТРЦ: причини У Голосіївському районі з'явився інклюзивний маршрут для людей із вадами зору У Голосіївському районі з'явився інклюзивний маршрут для людей із вадами зору Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу — The Economist Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу — The Economist Джин Фіз: п'ємо як Фіцджеральди Джин Фіз: п'ємо як Фіцджеральди
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.