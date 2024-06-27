Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи.

Про це повідомляє "Економічна правда".

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", - заявив один із співрозмовників.

У 2020 році IKEA вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 – відкрити перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, який пропрацював лише рік. Після початку повномасштабної війни IKEA призупинила роботу в Україні та закрила магазин та точки видачі.

Раніше ми писали, що близько 20 магазинів іспанської компанії Inditex (бренди, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home) відновлять роботу у Києві з середи, 3 квітня.