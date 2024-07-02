В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації

1046
Валерія Гуржий
share share

У ЖК Burgundia 3 наразі будується прогулянкова алея з фонтанами, що стане частиною великого громадського променаду — від вулиці Західної до річки Буча та урочища "Пилипів Потік".

Про це пише Pragmatika.

Очікується, що променад з фонтанами, що простягається на 1,340 га та стане серцем сучасного мікрорайону, головним місцем відпочинку і релаксації. Простір стане гарним місцем для ранкової пробіжки або прогулянки увечері.

У літні дні, не лише мешканці комплексу, а й всього мікрорайону, зможуть тут сховатися від спеки, насолоджуючись морозивом біля фонтану або в тіні дерев. Проєкт променаду розроблено у співпраці з архітектурним бюро Vovk+Partners Architects.

Інфраструктурою променаду передбачені дитячий парк розваг, паркур-парк, спеціальна велосипедна траса "памп" трек, відкритий кінотеатр, дитяча скелелазна гірка, зона відпочинку, дитячий та спортивний майданчики. Вздовж алеї будуть розміщені архітектурні об’єкти та монументи, а навкруги висаджені зелені насадження.

Фото: Vovk+Partners Architects

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 липня 2024
share share
Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові У Мінветеранів повідомили, коли відбудуться перші поховання на військовому меморіальному кладовищі У Мінветеранів повідомили, коли відбудуться перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.