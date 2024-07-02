В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації
У ЖК Burgundia 3 наразі будується прогулянкова алея з фонтанами, що стане частиною великого громадського променаду — від вулиці Західної до річки Буча та урочища "Пилипів Потік".
Про це пише Pragmatika.
Очікується, що променад з фонтанами, що простягається на 1,340 га та стане серцем сучасного мікрорайону, головним місцем відпочинку і релаксації. Простір стане гарним місцем для ранкової пробіжки або прогулянки увечері.
У літні дні, не лише мешканці комплексу, а й всього мікрорайону, зможуть тут сховатися від спеки, насолоджуючись морозивом біля фонтану або в тіні дерев. Проєкт променаду розроблено у співпраці з архітектурним бюро Vovk+Partners Architects.
Інфраструктурою променаду передбачені дитячий парк розваг, паркур-парк, спеціальна велосипедна траса "памп" трек, відкритий кінотеатр, дитяча скелелазна гірка, зона відпочинку, дитячий та спортивний майданчики. Вздовж алеї будуть розміщені архітектурні об’єкти та монументи, а навкруги висаджені зелені насадження.
Фото: Vovk+Partners Architects