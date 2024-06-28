На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк: фото

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Ірина Маймур
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На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк Bikepark Protas. Він розташований на території спорткомплексу “Протасів Яр”.

Про відкриття повідомили на Instagram-сторінці локації.

В Bikepark Protas є чотири траси:

  • Зелена Хвиля – ідеальна для новачків, ця траса пропонує м’які повороти та спокійне катання серед зелених ландшафті, а ще ряд цікавих дерев’яних елементів;
  • Синя Круча – траса для тих, “хто поєднує безпеку й емоції і хто бажає відчути драйв без екстремальних ризиків”;
  • Червона Рута – технічно складна траса з крутим ухилом;
  • Dual Shalom – траса, що розрахована для парних змагань.

Наразі парк працює щовихідних із 09:00 по 17:00. Поки що райдери можуть прийти лише з власними байками, оренда велосипедів з’явиться незабаром.

Вартість катання:

  • 2 години — 350 грн;
  • 4 години — 500 грн;
  • 13 підйомів — 400 грн.

Абонементи

  • дитячий (до 16 років, безлім на 4 години) — 250 грн;
  • сімейний (2 дорослих, 1 дитина, безлім на 4 години) — 950 грн;
  • для військовослужбовців (безлім на 4 години) — 250 грн.

Для батьків та осіб, які супроводжують райдерів, відвідування парку безкоштовне.

У перший місяць роботи парку Bikepark Protas планують відкрити нову велотрасу, облаштувати зони відпочинку та велопарковки для відвідувачів.

Фото: Bikepark Protas

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Опубліковано: 28 червня 2024
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