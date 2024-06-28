На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк: фото
На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк Bikepark Protas. Він розташований на території спорткомплексу “Протасів Яр”.
Про відкриття повідомили на Instagram-сторінці локації.
В Bikepark Protas є чотири траси:
- Зелена Хвиля – ідеальна для новачків, ця траса пропонує м’які повороти та спокійне катання серед зелених ландшафті, а ще ряд цікавих дерев’яних елементів;
- Синя Круча – траса для тих, “хто поєднує безпеку й емоції і хто бажає відчути драйв без екстремальних ризиків”;
- Червона Рута – технічно складна траса з крутим ухилом;
- Dual Shalom – траса, що розрахована для парних змагань.
Наразі парк працює щовихідних із 09:00 по 17:00. Поки що райдери можуть прийти лише з власними байками, оренда велосипедів з’явиться незабаром.
Вартість катання:
- 2 години — 350 грн;
- 4 години — 500 грн;
- 13 підйомів — 400 грн.
Абонементи
- дитячий (до 16 років, безлім на 4 години) — 250 грн;
- сімейний (2 дорослих, 1 дитина, безлім на 4 години) — 950 грн;
- для військовослужбовців (безлім на 4 години) — 250 грн.
Для батьків та осіб, які супроводжують райдерів, відвідування парку безкоштовне.
У перший місяць роботи парку Bikepark Protas планують відкрити нову велотрасу, облаштувати зони відпочинку та велопарковки для відвідувачів.
Фото: Bikepark Protas
Опубліковано: 28 червня 2024
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