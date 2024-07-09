В українських школах почнуть викладати "Уроки щастя": чому там вчитимуть

З вересня 2024 року в українських школах викладатимуть "Уроки щастя" у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська.

Курс розкриватиме знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про: