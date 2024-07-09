В українських школах почнуть викладати "Уроки щастя": чому там вчитимуть

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Валерія Гуржий
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З вересня 2024 року в українських школах викладатимуть "Уроки щастя" у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська.

Курс розкриватиме знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:

  • уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);
  • творчість і вміння бути творцем свого життя;
  • "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
  • уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  • мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
  • цінності й те, як важливо знати сенси життя;
  • емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
  • ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

Хотіли б, щоб у вашому дитинстві був такий предмет?
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Опубліковано: 09 липня 2024
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