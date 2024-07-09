В українських школах почнуть викладати "Уроки щастя": чому там вчитимуть
З вересня 2024 року в українських школах викладатимуть "Уроки щастя" у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".
Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська.
Курс розкриватиме знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:
- уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);
- творчість і вміння бути творцем свого життя;
- "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
- цінності й те, як важливо знати сенси життя;
- емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
- ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
Опубліковано: 09 липня 2024
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